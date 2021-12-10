МИД РФ предупредил Запад о вероятности масштабного конфликта в Европе из-за Украины

Москва, 10 декабря. Запад демонстрирует безответственное поведение в отношении Украины, и этим провоцирует серьезные риски конфликта в Европе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило о своем мнении относительно диалога с США и другими западными странами по вопросу выработки гарантий безопасности. В частности, речь шла о втягивании Украины в НАТО, что автоматически означает появление ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России.

«Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что отношения Москвы и Запада подошли к критической черте. Например, ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что российские дипломаты передали США ноту протеста из-за опасных маневров американской авиации, передает «Царьград».