Москва, 10 декабря. Сенатор Алексей Пушков узнал, какая страна «пришла в ярость» из-за предложения президента США Джо Байдена обсудить обеспокоенности России по НАТО. Он уверен, что это была Польша.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что одно из государств «Бухарестской девятки» разозлилось на Вашингтон. Эту страну не устроила идея президента США начать диалог России и НАТО по Украине.

«Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», — сказал Пушков в комментарии изданию «Взгляд».

Он считает, что Польша, как и другие страны «девятки» не имеет права голоса в вопросе стратегической политики НАТО. Сенатор предупредил, что США могут прикрыться мнением восточного фланга Североатлантического альянса, чтобы отказать России в диалоге.

Пушков ранее заявил, что НАТО не обязана воевать за Украину. По его словам, Киев только пытается запугать подобными заявлениями другие страны.