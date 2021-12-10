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Автомобили Mercedes-Benz получат автопилот третьего уровня

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 18:41
Экономика
Автомобили Mercedes-Benz получат автопилот третьего уровня
mercedes-benz-kiev.com  /  Mercedes-Benz

Берлин, 10 декабря. Немецкому производителю Mercedes-Benz разрешили использовать систему Drive Pilot. Новейшая технология может появиться на автомобилях компании уже в 2022 году, сообщает «Тарантас ньюс».

Автопроизводители намерены избавить человека от необходимости водить машину самому и дать ему больше свободного времени. Представители компании назвали систему Drive Pilot «условно автоматизированным вождением». Автопилот сможет управлять автомобилем на скорости до 60 км/ч, объезжать препятствия внутри полосы и тормозить до полной остановки.

Drive Pilot будет работать за счет датчиков Driving Assistance Package, дополнительных лидаров, камер на заднем стекле и микрофонов. В Mercedes-Benz уточнили, что систему Drive Pilot разрешено использовать на немецких магистралях протяженностью 13 тыс. км. Новая система условно относится к третьему уровню автопилота, что демонстрирует ее развитые возможности.

К 40-летнему юбилею использования системы SRS на автомобилях марки Mercedes-Benz разработана коллекция одежды из подушек безопасности. Линейка одежды создавалась совместно с американским дизайнером Хероном Престоном и получила название Airbag. Отмечается, что вещи из подушек безопасности способны надуваться.

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Все новости / Экономика / Автомобили Mercedes-Benz получат автопилот третьего уровня
mercedes-benz автопилот Drive Pilot
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