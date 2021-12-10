Завод по производству персональной электроники откроется в Дубнах в 2023 году

Москва, 10 декабря. Крупнейшее в России производство персональной электроники Yadro Fab Dubnа начнется в подмосковной ОЭЗ «Дубна». 10 декабря был заложен первый камень для строительства завода, который откроется в 2023 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах проекта, который даст 600 рабочих мест. Глава региона считает ОЭЗ «Дубна» уникальной площадкой технико-внедренческого типа. Общая площадь производственного комплекса увеличена до 20 тысяч квадратных метров. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин считает, что завод поменяет суть производства электроники.

«Когда предприятие Yadro Fab Dubna будет запущено — а это случится через год, картина с производством российского железа поменяется. Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат — цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке», — заявил Духин.

Он уверен, что Московская область и Дубна — самое лучшее место для инженеров и IT-специалистов, сообщает портал 360. Вычислительная техника будет отвечать международным стандартам, а строительство завода планируют завершить в предельно сжатые сроки.

«Сбер» и SberCloud также не отстают от высокотехнологичного производства. Компании представили новый компьютер Christofari Neo. Производительность устройства составляет почти 12 петафлопс.