«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Герман Владимиров

Гостем нового выпуска программы «Грани свободы» стал член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.

Герман — один из неофициальных спикеров и послов Донецкой народной республики. Он рассказал ведущей Мире Тэрада о том, как его жизнь оказалась неразрывно связана с судьбой Донбасса после украинских событий 2013 года.

Эксперты также обсудили резонансные обвинения, которые граждане ДНР выдвинули против украинского правительства и экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Глава Фонда борьбы с репрессиями отметила, что организация поддерживает эти обвинения, однако Герман Владимиров сомневается в том, что справедливость восторжествует. Он «не верит в Гаагу» и считает, что обоснованность обвинений вряд ли сыграет роль в ходе дела.

О нерешенных проблемах Новороссии и ее будущем, захоронениях жертв пыток, украинской «власти войны» и многом другом Герман Владимиров расскажет в новом выпуске передачи «Грани свободы».