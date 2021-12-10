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Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР и российских инструкторов за освобождение города от боевиков

Весь мир
Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР и российских инструкторов за освобождение города от боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 10 декабря. Только благодаря молниеносной реакции со стороны правительственной армии ЦАР (FACA), подготовленной российскими инструкторами, город Куанго удалось быстро вернуть под контроль. Об этом сообщает информационный портал Le Potentiel Centrafricain.

«Многие центральноафриканцы осудили нападение боевиков, произошедшее несмотря на попытки президента Фостен-Арканжа Туадера вернуть мир в регион. Ранее гарант объявил об одностороннем прекращении огня, но радикалы отказались от подобной инициативы, в очередной раз доказав свою недоговороспособность», — пишут аналитики издания.

Однако в восстановлении стабильности в ЦАР заинтересованы официальные власти и их союзники из России и Руанды. По данным СМИ, только благодаря консультативной помощи отечественных специалистов, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера», силовикам республики удалось быстро отреагировать на атаку бандформирования и восстановить контроль над Куанго и его окрестностями.

Жители Куанго поблагодарили армию ЦАР и российских инструкторов за освобождение города от боевиков
Федеральное агентство новостей /

«Действия и советы инструкторов из РФ заслуживают только похвалу. Сегодня мы находимся в безопасности и свободно занимаемся привычными делами. Для нас это много значит, мы очень благодарны нашим верным друзьям, они нас не бросили в минуту опасности. Мы также благодарим наши доблестные силы FACA», — заявила корреспонденту Le Potentiel Centrafricain одна из жительниц города.

Нападение радикалов «Союз за мир в ЦАР» (UPC) на Куанго произошло 2 декабря. Члены группировки атаковали силы обороны и безопасности, вынудив последних отступить. Однако практически сразу в сторону населенного пункта выдвинулись подразделения правительственной армии, прошедшие усиленную подготовку у отечественных специалистов.

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