PR-директор Лепса назвал слухами развод артиста с женой

Москва, 10 декабря. Информация о разводе заслуженного артиста РФ Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой это слухи, которые останутся без комментариев, заявил его PR-директор Владимир Урюпин.

На едином информационном портале мировых судей Москвы ранее появился иск Шаплыковой А. к ответчику Лепсверидзе Г. Журналисты попросили Урюпина подтвердить эти данные.

«Ничего вам подсказывать не буду. Я не комментирую слухи», — заявил PR-агент в интервью «360».

Заседание суда по делу о разводе Лепса и Шаплыковой пройдет 20 декабря. Судя по всему, инициатором процесса стала именно супруга артиста. Григорий Лепсверидзе (настоящее имя певца) состоит в браке с 2002 года. Вместе с Шаплыковой они воспитывает двух дочерей и сына.

Ранее певец показал результат экстремального похудения. Лепс позировал рядом со стройной коллегой Полиной Гагариной.