МИД РФ заявил о критическом уровне отношений Москвы и Запада

Москва, 10 декабря. Россия и Запад обязательно должны начать диалог по гарантиям безопасности. Об этом сказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что отношения сторон подошли к критической черте. На фоне этого западные страны начинают вольно интерпретировать позицию Москвы.

«Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произошло сразу после беседы главы Белого дома с лидером России Владимиром Путиным.