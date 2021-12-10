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МИД РФ заявил о критическом уровне отношений Москвы и Запада

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 18:36
Политика
МИД РФ заявил о критическом уровне отношений Москвы и Запада
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 10 декабря. Россия и Запад обязательно должны начать диалог по гарантиям безопасности. Об этом сказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что отношения сторон подошли к критической черте. На фоне этого западные страны начинают вольно интерпретировать позицию Москвы.

«Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произошло сразу после беседы главы Белого дома с лидером России Владимиром Путиным.

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Все новости / Политика / МИД РФ заявил о критическом уровне отношений Москвы и Запада
мид запад байден
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