Зеленский попытался сделать Байдена соучастником в провокации с судном ВМСУ «Донбасс»

Провокация с судном ВМСУ «Донбасс», соучастником которой президент Украины попытался сделать и президента США, не удалась. По сути, Владимир Зеленский сам себя загнал в тупик, выхода из которого не видно.

Когда Украина — объект

Согласно известной сентенции, приписываемой Гегелю, «история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса». Истинность этой цитаты продемонстрировал Киев, дважды попробовавший разыграть карту провокации с прорывом своих кораблей под Крымским мостом. Если в первый раз, 25 ноября 2018 года, действительно едва не случилась трагедия — корабельно-катерную группу ВМСУ нашим силовикам пришлось в отечественных водах задерживать с навалом и стрельбой, то во второй раз, 9 декабря 2021 года, бывшая плавмастерская, перелицованная украинцами в судно управления ВМСУ «Донбасс» в связи с выходом из строя ее штатного оборудования, просто не решилась пересекать линию границы без разрешения российской стороны. Хотя ранее такое намерение всячески демонстрировала. Словом, фарс был налицо.

В тоже время не следует считать вчерашний инцидент с вымпелом ВМСУ чем-то спонтанным и случайным. На это прямо намекает совпадение по времени провокационного поведения «Донбасса» и переговоров, которые вечером 9 декабря президент США по телефону провел с президентом Украины. Чтобы понять, зачем такой фокус понадобился Владимиру Зеленскому, следует проанализировать события, предшествующие звонку Байдена в Киев.

7 декабря в режиме видеоконференции состоялся второй саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Эта онлайн-встреча проходила в условиях небывало острой медийной конфронтации коллективного Запада с Россией, инициированной госструктурами и СМИ Соединенных Штатов. Тем не менее «продавить» Путина на сдачу позиций у «сонного Джо» не получилось. Пришлось американскому президенту с российским коллегой договариваться. Официально главной темой переговоров Вашингтона и Москвы 7 декабря стала Украина. По итогам общения президентов США и РФ было достигнуто согласие сторон о том, что украинский кризис подлежит урегулированию исключительно политическими методами, а Минские соглашения требуют своего выполнения. Таким образом, практическим результатом переговоров должны были стать деэскалация конфликта в Донбассе и разрядка отношений Украины с Россией. Попутно российская сторона явно дала понять американцам, что им придется отвечать за действия их «подопечного» — президента Украины.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Вряд ли Вашингтон был против того, чтобы несколько приструнить Зеленского. В конце концов, деэскалация нужна сейчас не только России, но и Соединенным Штатам. Для последних она является непременным условием стабилизации отношений с Россией, а также тем ценным активом, который Белый дом может «продать» Европе, тем самым укрепив свое стратегическое партнерство с ЕС.

Показательно, что на переговорах Байдена и Путина сама Украина выступала в качестве объекта, а не субъекта. Накануне диалога с президентом РФ президент США обзвонил лидеров ведущих европейских стран, но не стал разговаривать с президентом Украины! Не связался Байден с Зеленским и сразу после завершения диалога с российским президентом. Вместо этого «сонный Джо» предпочел вновь пообщаться с европейскими лидерами. Звонок президента США в Киев состоялся только вечером 9 декабря. Такой порядок коммуникации не оставляет сомнений в том, что Байден готовил консолидированную с Европой позицию по итогам переговоров с Путиным, чтобы потом поставить Зеленского перед фактом условий, которые уже «поддерживают все».

Получается, что Владимира Александровича целенаправленно исключили из цепочки формирования договоренностей по Украине. Россия пошла на это, поскольку не видела смысла в том, чтобы общаться с лишенным субъектности и недоговороспособным Киевом. Куда логичнее РФ было напрямую договариваться с заокеанскими кураторами Украины, чем, собственно, Россия и занималась. Что касается Соединенных Штатов, то Зеленский так и не стал для них «своим парнем», зато приобрел реноме постоянного источника раздражения для Белого дома. А для Европы «пан Зе» — благодаря своему хамскому поведению на международной арене и откровенной неуправляемости — и вовсе превратился в подобие персоны нон грата.

Словом, Владимир Александрович сам добился того, что против него была сформирована консолидированная позиция трех сторон — России, США и ЕС. Донести эту позицию до сведения Зеленского взялся Байден.

Федеральное агентство новостей /

Подчеркну: «сонный Джо» 9 декабря явно не собирался вести с Владимиром Александровичем содержательные переговоры. Де-факто президент США, по всей видимости, намеревался поставить Зеленского в известность о требованиях РФ, США и ЕС, подсластив пилюлю обещаниями продолжать оказывать Киеву финансовую и военно-техническую помощь. При этом Украине не следовало рассчитывать на прибытие воинских контингентов США или иных стран НАТО. Грубо говоря, воевать за Украину коллективный Запад ни при каких условиях не собирался, о чем неоднократно давал понять Киеву ранее.

Замысел новой провокации

Президент Украины к 9 декабря 2021 года находился в довольно аховом положении. Погружаясь все глубже в экономический кризис, страна оказалась на пороге кризиса нового — энергетического. Антирейтинг Зеленского продолжал бить рекорды. Стремление Владимира Александровича сосредоточить в своих руках как можно больше власти и финансовых потоков, дополненное непрофессионализмом команды президента, привели к началу открытого противоборства украинских элит с Зеленским и его окружением. Одновременно внутриполитическая ситуация на Украине крайне затрудняла для Зеленского попытки деэскалации конфликта в Донбассе и возобновление минского формата. Гражданская война и конфронтация с Россией остаются единственной темой, позволяющей президенту Украины ретушировать экономический и политический регресс.

При этом сам Владимир Александрович оказался в условиях внешнеполитической изоляции — ни в России, ни в Соединенных Штатах, ни в Европе иметь дело со столь токсичной фигурой, как Зеленский, да еще и замаранной офшорным скандалом, никто не хочет. Тот же Байден постарался свести свои контакты с «паном Зе» к минимуму, переложив их на плечи госсекретаря Энтони Блинкена. Алгоритм оформления 7 декабря договоренностей по Украине между РФ, США и ЕС, из которого Зеленского исключили, лишний раз подчеркнул и без того очевидное: за пределами Украины Владимир Александрович по большому счету никому не интересен.

wikipedia.org / George Chernilevsky / Общественное достояние

Намеченный на 9 декабря диалог с Байденом не сулил Зеленскому ничего хорошего — «пан Зе» до сих пор так и не реализовал данные США обещания по судебной реформе, закону об СБУ и иных инициативах, навязываемых Киеву из Вашингтона. Американцы не поддержали Владимира Александровича в его конфликте с Ринатом Ахметовым — самым могущественным олигархом Украины (в Вашингтоне не поверили в вампуку Зеленского о связях Ахметова с Москвой). Согласившись на переговоры по украинской тематике с Путиным без Зеленского, Байден публично наплевал на декларируемый Киевом тезис «ни слова об Украине без Украины!». Владимир Александрович должен был воспринимать такое поведение американского лидера как публичное унижение украинского государства и лично президента этой страны.

Вместе с тем отказаться от диалога с «сонным Джо» Зеленский тоже не мог — поддержка Соединенных Штатов являлась и остается для Владимира Александровича вопросом его персонального выживания.

Видимо, в сумме все эти обстоятельства и навели команду Зеленского на идею новой провокации в Керченском проливе, скоординированной по времени со звонком Байдена. Замысел этой акции мог быть следующим.

Утром 9 декабря судно ВМСУ «Донбасс» снимается с рейда Мариуполя и через Азовское море начинает движение в сторону Керченского пролива, то есть к Крымскому мосту. Положенный запрос для получения разрешения прохода по проливу «Донбасс» российской стороне не отправляет, что сразу начинает провоцировать конфликтную ситуацию, на которую российским силовикам как-то придется реагировать. К моменту созвона Байдена с Зеленским «Донбасс» занимает исходную позицию в 18 милях к северу от Керченского пролива, откуда судно, не отвечая на радиозапросы российской стороны, продолжит свое движение в сторону Крымского моста.

«Донбасс» куда крупнее украинских буксира и бронекатеров, принимавших участие в инциденте 2018 года. Он имеет водоизмещение свыше 5500 тонн, высокий надводный борт и мощный форштевень. В случае несанкционированного пересечения «Донбассом» границы кораблям и катерам российской Береговой охраны Пограничной службы ФСБ остановить судно управления ВМСУ навалом будет затруднительно, да и вообще такой маневр чреват для российских вымпелов серьезными повреждениями. Значит, не исключено, что российским морским пограничникам придется останавливать прущий напролом «Донбасс» предупредительной стрельбой, а затем — огнем на поражение. Если это случится, конфликт на море «прикроет» на Украине все социально-экономические проблемы, а в перспективе позволит Зеленскому ввести военное положение до весны. Если провокация пройдет без кровопролития — тоже неплохо: Зеленский привлечет к себе внимание Вашингтона, перехватит инициативу в переговорах с Байденом, что даст Владимиру Александровичу возможность выторговать себе у Вашингтона определенные уступки. При должном везении провокация с «Донбассом» вообще сможет обрушить все достигнутые без участия Зеленского договоренности РФ, США и ЕС по Украине, да еще и подтолкнув Вашингтон к более тесному сотрудничеству с Киевом, в очередной раз предстающим «жертвой российской агрессии».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

На Джо Байдена, «висящего на телефоне» у Зеленского, информация о действиях «Донбасса» будет обрушиваться в режиме реального времени, что серьезно затруднит американскому президенту ее адекватную оценку. Действия «Донбасса» Владимир Александрович сможет оправдывать пресловутым правом украинских вымпелов «на свободу мореплавания» по Керченскому проливу, а все меры РФ по противодействию судну ВМСУ, ночью без разрешения пересекающему госграницу, влезающему в район оживленного судоходства и приближающемуся к стратегически важному Крымскому мосту, президент Украины будет трактовать перед Байденом как «произвол Москвы».

То, что при таких раскладах заложниками и соучастниками провокации Зеленского становились не только моряки ВМСУ, но сам президент США, Владимир Александрович, видимо, счел для себя приемлемым риском. Риски же, создаваемые действиями «Донбасса» для российских силовиков следовавших по Керченскому проливу судов, а также для транспорта, пересекающего пролив по Керченскому мосту, не говоря уж о потенциальных последствиях затеянного Зеленским «перформанса» для и без того непростых российско-украинских отношений, президент Украины, похоже, вообще не принимал к сведению.

Безрадостные перспективы «Зе»

Однако «пан Зе» традиционно просчитался. Да, провокация с «Донбассом» определенно позволила украинскому президенту продлить переговоры с Байденом. Но затем — так и не дойдя до линии морской границы РФ — «Донбасс» развернулся и поспешно лег на обратный курс. Причем это произошло сразу после завершения разговора Зеленского с Байденом. То есть президент США все же своевременно раскусил интригу Владимира Александровича, после чего потребовал от Зеленского немедленно прекратить опасную игру.

В итоге диалог Бадена с «паном Зе» 9 декабря прошел все же по сценарию американской стороны. То есть Владимиру Александровичу объяснили консолидированную позицию РФ, США и ЕС, «нарезали» соответствующие задачи (вести себя потише в Донбассе, вернуться к «Минску»), указали сроки их выполнения и, не исключено, озвучили возможные меры применительно к Киеву за его непослушание. Судя по удивительно сдержанным для украинской стороны комментариям касательно последних переговоров с Байденом, диалог 9 декабря с президентом США оставил у Владимира Александровича не самые лучшие воспоминания. Правда, 10 декабря посольство США в Киеве на своей странице в Twitter сообщило, что «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Украины», но я сомневаюсь, что это сильно подняло настроение Зеленскому.

Федеральное агентство новостей /

Вряд ли дальше президента Украины ждет что-то хорошее. Уступки по вопросу Донбасса могут спровоцировать возобновление на Украине политического кризиса, который ранее был спровоцирован скандалом вокруг офшоров «пана Зе» и его ролью в «Вагнергейте». Владимир Александрович продолжает терять поддержку украинского населения. С олигархами и региональными властями он уже поссорился. Опираться на радикалов Зеленскому становится все труднее — «правосеки» и Ко, являющиеся держателями современного политического мифа Майдана, активно перебегают под крыло давнего оппонента «пана Зе» — Петра Порошенко. Попутно они угрожают Зеленскому новым Майданом. Верхушка ВСУ, сделавшая карьеру на гражданской войне и противостоянии с Россией, шаги президента Украины по деэскалации в Донбассе и разрядке отношений с РФ тоже не оценит. А если Зеленский не постарается сделать такие шаги, это не оценят уже в Вашингтоне. Кстати, не думаю, что Байден испытывает большую благодарность к Зеленскому за то, что «пан Зе» попытался его подставить своей провокацией.

По сути, Владимир Александрович сам себя загнал в тупик, выхода из которого не видно.

В качестве P. S. стоит привести оценку Кремлем новой провокации с судном ВМСУ.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям. Это то, о чем неоднократно говорил Путин», — сообщил 10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К счастью, ночью 9 декабря таких серьезных последствий удалось избежать.

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