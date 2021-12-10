Президент Туниса назвал Конституцию страны причиной политического кризиса

Тунис, 10 декабря. Президент Туниса Каис Саид заявил, что причиной политического кризиса, который переживает страна, является принятая в 2014 году Конституция, отметив, что она в настоящий момент не имеет силы.

Об этом сообщается на официальной странице канцелярии главы республики в Facebook. По словам президента, выйти и сложившейся ситуации можно, приняв правовое решение, основанное на воле народа и суверенитете.

«Проблема в Тунисе сегодня носит конституционный характер и является результатом принятия основного закона государства 2014 года, который доказал свою недействительность и нелегитимность и поэтому не может более применяться», — добавил Саид в заявлении.

Во время встречи с университетскими профессорами в Карфагенском дворце президент подчеркнул, что те, кто уважает суверенитет народа, не используют внешние стороны для запугивания.

«Построение будущего должно осуществляться не через оскорбления и клевету в отношении государственных учреждений», — добавил Саид.

Тунис переживает острый политический кризис после того, как 25 июля президент ввел ряд исключительных мер. Так, он заморозил работу парламента, лишил депутатов иммунитета и упразднил орган по контролю за соблюдением Конституции.