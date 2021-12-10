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Lockheed Martin поставит Финляндии истребители F-35А на десять миллиардов евро

Армия
Lockheed Martin поставит Финляндии истребители F-35А на десять миллиардов евро
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Хельсинки, 10 декабря. Правительство Финляндии приняло решение закупить у американской корпорации Lockheed Martin истребители F-35A. Об этом сообщает пресс-служба финского кабмина.

Хельсинки планируют приобрести 64 самолета F-35A которые будут адаптированы под нужды Военно-воздушных сил Финляндии.

«Правительство Финляндии 10 декабря дало разрешение логистическому подразделению Вооруженных сил страны подписать контракт с правительством США на приобретение Финляндией многофункциональных истребителей F-35A», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Швейцария планирует закупить у американской стороны 36 истребителей F-35А и пять батарей ЗРК Patriot. Покупка самолетов пятого поколения обойдется швейцарскому бюджету в 6,3 миллиарда долларов.

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сша финляндия истребители f-35
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