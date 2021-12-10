Гололед и сосульки: жители Выборгского района Петербурга возмущены безразличием коммунальщиков

В официальной группе «Вконтакте» Выборгского района Санкт-Петербурга каждый день публикуются фото- и видеоотчеты об уборке снега с улиц, однако местные жители недоумевают, почему сугробы продолжают расти. Людей также волнует гололед на тротуарах и огромные сосульки, которые угрожают здоровью горожан.

«В нашем доме — Большой Сампсониевский, 92 — был дворник, который содержал двор в идеальном порядке и летом, и зимой. Теперь его нет — и порядка нет, по двору не пройти и не проехать», — написала местная жительница.

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«Улица Капитана Воронина, 6. Сосульки убрали только с одной стороны дома. Вторая сторона дома в ужасном состоянии, а там тоже ходят люди и ездят машины. Это не работа — это безответственность. Если не сделаете работу на совесть — будут пострадавшие», — завил пользователь Сети.

Как оказалось, администрация Петербурга не была готова и к снегу, и к морозам. В разных частях города практически ежедневно из-за низкой температуры стали происходить прорывы труб.

Федеральное агентство новостей /

Последний случай произошел как раз в Выборгском районе 8 декабря. Вода хлынула на проезжую часть у дома номер 15 на улице Есенина. Кипяток заполнил около пяти тысяч квадратных метров улицы: от Поэтического бульвара до проспекта Луначарского.

Серьезные ожоги получил один человек. Десятки домов остались без тепла. Кипяток бил из-под земли в течение часа. Эта авария стала самой крупной с начала отопительного сезона.

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Жители города переживают: что будет дальше, если в начале декабря ситуация с прорывом труб в Петербурге оставляет желать лучшего.

«В нашей школе даже отопления нет! Очень холодно детям. Мои рассказывали, что даже в одежде сидели и обуви. Старший сын, одиннадцатиклассник, на физкультуре занимался — не отменили, замерз. Младшая дочка, первоклашка, тоже замерзла, но детей не отпустили домой, уроки не отменили — издевательство, я считаю. Обещают типа завтра к 11 часам дать отопление. Но в школу идти, утеплять детей — так написали классные руководители. Дети и так болеют сами по себе, так теперь еще простудиться могут в холодной школе», — написала жительница района спустя сутки после коммунальной аварии.

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В беседе с корреспондентом ФАН независимый депутат округа Правобережный Федор Грудин заявил, что губернатору Петербурга нужно отстранять от работы тех, кто не выполняет обязанности по уборке снега в городе.

«Дело в том, что раз на раз не приходится. Я вот шел сейчас от лесотехнической академии — в одном дворе снег с крыш убирают: все огорожено, объявления висят, жители машины заранее убрали, рабочие чистят и перекрикиваются, даже без мата. Идиллия! А два квартала прошел — другая картина: лед на тротуаре, песком не посыпано, все идем как пингвины», — рассказал депутат.

Федеральное агентство новостей /

Федор Грудин уверен: проблема в том, что не все ответственные за районы работают добросовестно. В одном месте отчитались, что чисто — и там действительно была проведена работа, а в двух других ситуация совершенно противоположная, несмотря на жалобы местных жителей.

«У нас вроде вертикаль власти. У него (губернатора Петербурга Александра Беглова. — Прим. ФАН) — власть. Пусть подчиненные премируют тех, кто хорошо убирает снег, и отстраняют тех, кто бездельничает. Жители, и я в том числе, спасибо скажут, если все будет реально улучшаться», — добавил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что грязную кучу снега, которую петербуржцы окрестили «хребтом Беглова», пытаются спрятать на Петроградской набережной после критики в СМИ. Жители Северной столицы заметили возле горы снега всего один фронтальный погрузчик и курсирующие рядом самосвалы.