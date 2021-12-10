Норкин развеселил телезрителей пошлым анекдотом о Санта-Клаусе и Бенедикте Камбербэтче

Москва, 10 декабря. Известный телеведущий и шоумен Андрей Норкин в очередной раз удивил поклонников экстравагантным анекдотом. Герои его слегка пошлой истории стали исполнитель желаний Санта-Клаус и любимец миллионов, актер Бенедикт Камбербэтч.

Под занавес выпуска общественно-политической передачи «Место встречи» от 9 декабря мастер острот решил вновь затронуть тему грядущих новогодних праздников. Норкин напомнил, что во многих торговых центрах в США и Великобритании к Рождеству появляются специальные зоны, в которых детей ожидает актер в костюме Санта-Клауса. Дети (а иногда и не только дети) подходят к доброму исполнителю желаний, садятся на колени и рассказывают, чего хотят больше всего на свете. Один из таких детей очень сильно удивил Санту и заставил того сделать неожиданное признание.

«Предрождественская пора. Торговый центр, специальная зона, в которой стоит кресло. В кресле сидит Санта-Клаус и общается с малышами по поводу их праздничных пожеланий. Очередной мальчик залезает ему на колени:

— Ну что, малыш, что ты хочешь на Рождество?

— Милый Санта, на Рождество я хочу Бенедикта Камбербэтча!

Санта начинает шмыгать носом, вытирает очки и говорит: "Я тоже..."» — рассказал Норкин.

Кадр из сериала «Шерлок» /

Зрители забились в истерическом хохоте, многие не могли унять смех до самых финальных титров программы. Ранее шоумен уже затрагивал тему Нового года со скабрезной стороны, рассказав анекдот о праздничной эрекции у пожилого еврея.