Рим, 10 декабря. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена вызвали большой интерес во многих странах мира. Журналист итальянского издания La Stampa Лучио Караччоло проанализировал встречу глав двух государств, и пришел к выводу, что победителем из этого раунда вышел именно российский лидер.

Автор статьи уверен, что главной темой переговоров президентов России и Соединенных Штатов стал Китай, а вовсе не Украина, как этого многие ожидали. При этом итальянский журналист отмечает, что главную ошибку Вашингтон совершил еще в 2014 году, когда вступил в противостояние с Москвой, подтолкнув ее тем самым к укреплению сотрудничества с Пекином.

По мнению Лучио Караччоло, благодаря сложившимся обстоятельствам Россия оказалась в более выгодном положении, чем США, а потому может требовать от Вашингтона ряд преференций, что и произошло в ходе минувших переговоров.

Пользователи Сети высказались по поводу статьи итальянского издания о победе президента Владимира Путина в переговорах с Джо Байденом. Многие подчеркнули, что это было вполне ожидаемо, ведь Россия в последние годы наращивает политическую и военную мощь, в то время как США, наоборот, теряют очки на международной арене.

«По-другому и быть не могло»; «Уважаю нашего президента! Настоящий лидер своей страны»; «Если бы не Владимир Владимирович, нас бы давно на ноль умножили»; «Путин молодец! Поставил на место этих самовлюбленных американцев», — пишут пользователи.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, многие комментаторы согласились с тем, что Украина действительно стала далеко не главной темой обсуждения президентов РФ и США, так как у обеих стран есть гораздо более важные вопросы и задачи для решения.

«Очевидно, что главная проблема США сейчас — это союз Китая и России. Украина им нужна, как пятое колесо»; «Если закрытый режим, то договариваются. Идет договоренность по Китаю, но Украине тоже нужно бояться»; «Обсуждение было, на самом деле, о том, чтобы Россия не создавала блок с Китаем. Все остальные темы — для отвлечения внимания. Украина даром никому не интересна», — уверены в Сети.

В то же время некоторые пользователи отметили, что Джо Байден уже давно не кажется сильным политическим лидером, учитывая те конфузы, в которые он попадал в последнее время, а потому его слабая позиция на переговорах была предсказуема.

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«Закончился разговор Байдена с Путиным, и через 30 минут после этого Байден забыл, с кем и о чем говорил»; «За Байденом, похоже, присматривали, чтоб ненароком не ляпнул лишнего чего»; «Ну, узнал Путина, и слава богу!»; «Интересно, если изначально Байдена оставить в этой комнате одного, то поймет ли он, куда говорить и куда смотреть?»; «Лишний раз убеждаюсь, что президент США — фигура номинальная. Лишнего не скажи, симпатий не выражай — иначе придется долго оправдываться, "Ой, я не это имел в виду". Потому и не доверяют переговоры вести одному», — иронизируют комментаторы.

Политолог Олег Матвейчев ранее раскрыл, по какой схеме Соединенные Штаты планируют сдать Украину России. Он предполагает, что Вашингтон рассчитывает сделать это с наименьшим позором.