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Провалившегося в полынью рыбака спасли в Красногорске

Общество
Провалившегося в полынью рыбака спасли в Красногорске
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Красногорск, 10 декабря. Специалисты оказали помощь мужчине, который провалился под лед в архангельской акватории Москвы-реки. Об этом сообщает начальник городского аварийно-спасательного отряда.

Сообщение о случившемся поступило в единую диспетчерскую службу в 10:25 по московскому времени. К моменту прибытия спасателей рыбака уже извлек из воды его товарищ. Пострадавший находился в состоянии шока и самостоятельно не мог добраться до автомобиля скорой помощи. Специалисты доставили мужчину на носилках к машине и передали в руки медиков.

Руководитель аварийно-спасательного отряда отметил, что непрочность льда на данном участке обоснована сложной береговой линией и зарослями камыша.

В Красноярске сотрудники МЧС спасли более 20 человек при пожаре в жилом доме, информирует ФАН. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

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