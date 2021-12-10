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Замглавы МИД Рябков: Москва обсудит с НАТО мораторий на размещение ударных ракет в Европе

Армия
Замглавы МИД Рябков: Москва обсудит с НАТО мораторий на размещение ударных ракет в Европе
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 10 декабря. Власти Российской Федерации собираются обсудить с руководством государств-членов НАТО проблематику развертывания ударных ракетных комплексов класса «земля — земля» в Европе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Необходимо добиваться взаимного моратория на размещение ракет средней и малой дальности в Европе со стороны РФ и НАТО, отметил Рябков во время онлайн-брифинга.

«В качестве первого шага давайте, коллеги со стороны НАТО, все же займемся серьезно вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем двусторонним, взаимным, причем проверяемым. Наши предложения на столе, не надо от них отмахиваться», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков призвал страны Североатлантического альянса избежать возникновения европейского «ракетного кризиса». Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова напомнила об ответственности НАТО в нарастании конфронтации в Европе.

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