Появился первый трейлер фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»»

Лос-Анджелес, 10 декабря. Поклонников творчества Гая Ричи заинтриговали трейлером боевика «Операция «Фортуна»», в котором снялся любимец режиссера Джейсон Стэйтем.

В центре сюжета находится шпион Орсон Форчун (Стэйтем), ему предстоит спасти мир. Агент должен помешать торговцу оружием Грегу Симмондсу (Хью Грант) продать опасную технологию «плохим парням». Приманкой для Симмондса является кинозвезда Дэнни Франческо (Джош Хартнетт).

Вместе с Гаем Ричи над фильмом работала его команда — оператор Алан Стюарт, сценаристы Айван Эткинсон и Марн Дэвис. До этого они поставили «Гнев человеческий» и «Джентльменов». Съемки картины проходили в Турции, Катаре. Премьера фильма намечена на 20 января 2022 года, сообщает газета «Культура».

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