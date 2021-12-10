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Появился первый трейлер фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»»

Общество
Появился первый трейлер фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»»
Кадр из фильма «Пять глаз»

Лос-Анджелес, 10 декабря. Поклонников творчества Гая Ричи заинтриговали трейлером боевика «Операция «Фортуна»», в котором снялся любимец режиссера Джейсон Стэйтем.

В центре сюжета находится шпион Орсон Форчун (Стэйтем), ему предстоит спасти мир. Агент должен помешать торговцу оружием Грегу Симмондсу (Хью Грант) продать опасную технологию «плохим парням». Приманкой для Симмондса является кинозвезда Дэнни Франческо (Джош Хартнетт).

Вместе с Гаем Ричи над фильмом работала его команда — оператор Алан Стюарт, сценаристы Айван Эткинсон и Марн Дэвис. До этого они поставили «Гнев человеческий» и «Джентльменов». Съемки картины проходили в Турции, Катаре. Премьера фильма намечена на 20 января 2022 года, сообщает газета «Культура».

Ранее сообщалось, что на сервисе Amediateka появились первые серии продолжения культового телешоу «Секс в большом городе». Для просмотра доступны два эпизода из десяти.

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фильм гай ричи операция фортуна
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