Банги, 10 декабря. Военнослужащие армии Центральноафриканской Республики (FACA) задержали в окрестностях города Бамбари группу из более чем 30 чадских и суданских наемников, сообщает Revue Centrafricaine.

«Внешние силы проявляют активную заинтересованность в дестабилизации обстановки на территории ЦАР и оказывают помощь боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Некоторые страны регулярно направляют им продовольствие, боеприпасы и людей», — говорится в материале издания.

На днях в окрестностях города Бамбари подразделения правительственной армии, подготовленные российскими инструкторами, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», задержали группу из 31 радикала. Среди них оказались граждане Чада и Судана. В ходе допроса выяснилось, что отдельные иностранцы являются кадровыми военнослужащими собственных государств.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В настоящее время ведется расследование и уточняются детали», — заключили журналисты.

Ранее Вооруженные силы ЦАР задержали чадских разведчиков в районе Майого. Четыре наемника незаконно проникли в страну и попытались незаметно обойти контрольно-пропускные пункты на границе республики.

На следующий день крупный отряд иностранных боевиков напал на центральноафриканскую деревню Вого, находящуюся в 75 километрах от города Батангафо.