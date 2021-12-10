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Вера Сотникова призналась в чувствах к покойному Андрею Панину

Шоу-бизнес
Вера Сотникова призналась в чувствах к покойному Андрею Панину
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 10 декабря. Телеведущая и актриса Вера Сотникова рассказала, какие чувства испытывала к покойному Андрею Панину. Она призналась, что только после его смерти осознала, какой это был замечательный мужчина.

Сотникова в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» рассказала, что у нее было много поклонников, но такого как Панин она не встречала никогда. Актриса призналась, что испытывала к нему чувства.

«Люблю его, да, есть за что любить. Не Ален Делон, но есть! Три волосины на голове, но столько силы, столько света. Я как бабочка на огонь к нему летела», — рассказала Сотникова.

Вера Сотникова призналась в чувствах к покойному Андрею Панину
ru.wikipedia.org / Игорь Верещагин / CC BY-SA 4.0

Актриса вспомнила, как во время спектакля случайно дважды подожгла одежду Панина, при чем постановку она знала досконально. По ее словам, во всем виновата бесконечная харизма актера.

Андрей Панин скончался 6 марта 2013 года на 51-м году жизни. Телеведущая уверена, что знаменитому актеру помогли умереть. По ее мнению, Панин слишком хотел жить и намеревался еще долго продолжать свой творческий путь.

Летом близкий друг актера Геннадий Русин выдвинул неожиданную теорию о причинах его смерти. Он уверен, что Панина убили.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вера Сотникова призналась в чувствах к покойному Андрею Панину
актер актриса панин сотникова телеведущая
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