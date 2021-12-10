Вера Сотникова призналась в чувствах к покойному Андрею Панину

Москва, 10 декабря. Телеведущая и актриса Вера Сотникова рассказала, какие чувства испытывала к покойному Андрею Панину. Она призналась, что только после его смерти осознала, какой это был замечательный мужчина.
Сотникова в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» рассказала, что у нее было много поклонников, но такого как Панин она не встречала никогда. Актриса призналась, что испытывала к нему чувства.
«Люблю его, да, есть за что любить. Не Ален Делон, но есть! Три волосины на голове, но столько силы, столько света. Я как бабочка на огонь к нему летела», — рассказала Сотникова.
Актриса вспомнила, как во время спектакля случайно дважды подожгла одежду Панина, при чем постановку она знала досконально. По ее словам, во всем виновата бесконечная харизма актера.
Андрей Панин скончался 6 марта 2013 года на 51-м году жизни. Телеведущая уверена, что знаменитому актеру помогли умереть. По ее мнению, Панин слишком хотел жить и намеревался еще долго продолжать свой творческий путь.
Летом близкий друг актера Геннадий Русин выдвинул неожиданную теорию о причинах его смерти. Он уверен, что Панина убили.