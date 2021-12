Россия поможет Никарагуа развивать атомную энергетику

Москва, 10 декабря. Правительства России и Никарагуа договорились о совместной работе в направлении развития мирного использования ядерной энергии. Стороны подписали соответствующий меморандум в Москве.

The State Atomic Energy Corporation of #Russia (RosAtom in Russian) and the Nicaraguan Foreign #Ministry signed a memorandum of understanding on #cooperation in the use of #NuclearEnergy for #peaceful purposes. https://t.co/vl8l2G9a2s pic.twitter.com/StlyyVYUfc