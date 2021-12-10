Россия поможет Никарагуа развивать атомную энергетику

Москва, 10 декабря. Правительства России и Никарагуа договорились о совместной работе в направлении развития мирного использования ядерной энергии. Стороны подписали соответствующий меморандум в Москве.

The State Atomic Energy Corporation of #Russia (RosAtom in Russian) and the Nicaraguan Foreign #Ministry signed a memorandum of understanding on #cooperation in the use of #NuclearEnergy for #peaceful purposes. https://t.co/vl8l2G9a2s pic.twitter.com/StlyyVYUfc — BaracoaRadio Station (@BaracoaRadio) December 9, 2021

План совместной работы предполагает информирование населения о ядерных технологиях, развитие инфраструктуры в Никарагуа и использование атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других сферах. Меморандум о сотрудничестве был подписан в Москве заместителем генерального директора Росатома по международным делам Николаем Спасским и послом центральноамериканской страны в России Альбой Торрес.

Стороны договорились, что, как только эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией Covid-19, улучшится, обе страны организуют консультации для определения более точного плана сотрудничества.

Никарагуанскую делегацию также принял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который поддержал власти страны и охарактеризовал давление со стороны США и Организации американских государств (ОАГ) о непризнании итого выборов как «неприемлемое». Он подчеркнул, что подробные действия могут нарушить «равновесие внутренней ситуации и породить новые региональные источники напряженности».

В конце сентября Россия пожертвовала Никарагуа 1118 тысяч тонн пшеничной муки и 695 тонн растительного масла.