Минобороны РФ: истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем

Москва, 10 декабря. Российский истребитель Су-30 перехватил в небе над Черным морем самолет Военно-морских сил США. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной России.

По данным ведомства, 10 декабря российские военные зафиксировали над акваторией Черного моря неизвестную цель, которая направлялась к границам воздушного пространства России. Для идентификации объекта в воздух был поднят истребитель Су-30.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

После разворота иностранного самолета от границы России истребитель вернулся на аэродром постоянного базирования, нарушения госграницы не допущено.

Стоит отметить, что 4 декабря самолет-разведчик американских ВВС RC-135 ВВС едва не столкнулся над Черным морем с пассажирским авиалайнером Airbus A330, который выполнял рейс из Тель-Авива в Москву. Экипаж гражданского самолета был вынужден сбросить высоту, чтобы не допустить аварии.