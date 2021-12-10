Максим Шугалей планирует добиться закрытия частной тюрьмы «Митига» в Ливии

Санкт-Петербург, 10 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в годовщину освобождения из ливийского плена еще раз напомнил о частной тюрьме «Митига», которая располагается в Триполи и находится под контролем группировки RADA. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Социолог заявил, что собирается положить конец существованию исправительного учреждения, где заключенные подвергаются пыткам.

«Уже год как я нахожусь на свободе после того, как попал в руки террористов в Ливии и без суда и следствия оказался в тюрьме… Меня там нет, но "Митига" продолжает существовать, а заключенные — страдать и испытывать лишения. И я об этом не забыл. Поэтому продолжаю привлекать внимание мирового сообщества к проблеме нарушения прав и свобод человека в Ливии, чтобы положить этому конец и наказать виновных», — написал президент ФЗНЦ.

Максим Шугалей добавил, что собирается обратиться в компетентные международные органы и правозащитные организации с соответствующими жалобами.

«В ближайшее время мной будут инициированы соответствующие процессы в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, в Африканской комиссии по правам человека, в Международном уголовном суде, а также в крупнейших международных правозащитных организациях», — заявил он.

Социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана вернули из ливийского плена 10 декабря 2020 года. Граждан РФ похитили в ночь на 17 мая 2019-го ливийские боевики и без предъявления обвинений заключили в тюрьму «Митига», где неоднократно подвергали их пыткам и избиениям.

Благодаря совместной работе Министерства иностранных дел РФ, Минобороны России, правозащитных организаций и простых граждан представителей ФЗНЦ удалось освободить и вернуть на родину. Этому поспособствовали одиночные пикеты у посольства Ливии в Москве, серия фильмов и активность в социальных сетях.

Специалисты Центра нарушений прав человека (ЦНПЧ) ранее изучили деятельность надзирателей в тюрьме «Митига» и в каких условиях содержатся заключенные. Помимо пыток и антисанитарных условий, администрацию уличили в вымогательствах в обмен на освобождение иностранных граждан.