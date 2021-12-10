Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 19:11
19:10
Весь мир
Новое нападение террористов: в Кабуле прогремели три взрыва
19:08
Весь мир
Манукян о годовщине вызволения Шугалея из ливийского плена: важно ориентироваться на таких людей
19:07
Политика
Капитан I ранга Горбачев назвал вероятные цели провокации Украины у Керченского пролива
19:04
Общество
Мария Голубкина призвала не тратить государственный бюджет на театры
19:02
Происшествия
Пар «поглотил» автомобили из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте в Петербурге
19:00
Общество
Главные новости дня: 10 декабря
18:58
Экономика
Минпромторг прогнозирует рост онлайн-торговли в России по итогам года на 40%
18:56
Происшествия
Около дома на окраине Донецка упал беспилотник
18:54
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют уверенный рост
18:52
Политика
Кортеж Зеленского пополнился автобусом для охраны с тараном-«кенгурятником»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Максим Шугалей планирует добиться закрытия частной тюрьмы «Митига» в Ливии
Весь мир
Максим Шугалей планирует добиться закрытия частной тюрьмы «Митига» в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 10 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в годовщину освобождения из ливийского плена еще раз напомнил о частной тюрьме «Митига», которая располагается в Триполи и находится под контролем группировки RADA. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Социолог заявил, что собирается положить конец существованию исправительного учреждения, где заключенные подвергаются пыткам.

«Уже год как я нахожусь на свободе после того, как попал в руки террористов в Ливии и без суда и следствия оказался в тюрьме… Меня там нет, но "Митига" продолжает существовать, а заключенные — страдать и испытывать лишения. И я об этом не забыл. Поэтому продолжаю привлекать внимание мирового сообщества к проблеме нарушения прав и свобод человека в Ливии, чтобы положить этому конец и наказать виновных», — написал президент ФЗНЦ.

Максим Шугалей добавил, что собирается обратиться в компетентные международные органы и правозащитные организации с соответствующими жалобами.

«В ближайшее время мной будут инициированы соответствующие процессы в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, в Африканской комиссии по правам человека, в Международном уголовном суде, а также в крупнейших международных правозащитных организациях», — заявил он.

Социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана вернули из ливийского плена 10 декабря 2020 года. Граждан РФ похитили в ночь на 17 мая 2019-го ливийские боевики и без предъявления обвинений заключили в тюрьму «Митига», где неоднократно подвергали их пыткам и избиениям.

Благодаря совместной работе Министерства иностранных дел РФ, Минобороны России, правозащитных организаций и простых граждан представителей ФЗНЦ удалось освободить и вернуть на родину. Этому поспособствовали одиночные пикеты у посольства Ливии в Москве, серия фильмов и активность в социальных сетях.

Специалисты Центра нарушений прав человека (ЦНПЧ) ранее изучили деятельность надзирателей в тюрьме «Митига» и в каких условиях содержатся заключенные. Помимо пыток и антисанитарных условий, администрацию уличили в вымогательствах в обмен на освобождение иностранных граждан.

Максим Шугалей планирует добиться закрытия частной тюрьмы «Митига» в Ливии
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Максим Шугалей планирует добиться закрытия частной тюрьмы «Митига» в Ливии
ливия тюрьма пытки митига шугалей
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать