Виноград не так зелен, как дорог: курс на бескарбоновую экономику ведет к энергоколлапсу ЕС

Пока президент США Джо Байден и ко проводят интернет-саммит за все хорошее и демократичное против всего плохого и авторитарного, спотовые цены на газовых хабах Европы закрепились на уровне около 1200 долларов за тысячу кубов. Это наглядно демонстрирует, что американских энергоресурсов «с молекулами свободы» не будет даже для самых близких и важных союзников — особенно если авторитарный Китай платит за них больше демократичных Европы и Японии. Страна восходящего солнца в этих условиях даже запланировала возврат к дешевой угольной энергетике, обнародовав долгосрочную — возможно, с перебором — программу строительства 22 мощных ТЭС, работающих на австралийском угле, от поставок которого по политическим причинам отказался Китай. На поверку «виноград» бескарбоновой энергетики оказывается не столько зелен, сколько дорог.

И это на себе ощущают в первую очередь страны ЕС. Несмотря на то, что «Газпром» в декабре существенно повысил объем поставок голубого золота европейским потребителям (почти на 27%, с 335 до 426 млн кубометров в сутки) — это увеличение достигнуто в основном за счет отбора из ПГХ (25 млн кубометров) и использования «Турецкого потока» (остальные 66 млн кубометров) — через Украину и Польшу, несмотря на все требования и угрозы с их стороны, дополнительного транзита нет. В результате по состоянию на 4 декабря европейские ПГХ были заполнены примерно на две трети, 66,8% своего объема. Из этих 72 млрд кубометров на долю «Газпрома» приходилось около 2,8 млрд кубометров. Если все будет идти в том же темпе и при той же температуре не ниже минус 100°C, этих объемов Европе должно хватить до конца марта. Но не более того.

Свободного же газа на европейском рынке мало, поэтому спотовые цены растут и медленно, но верно тянут за собой вверх контрактные цены, которые за последний год выросли на 50% (по состоянию на 9 декабря газ на голландском хабе TTF подорожал почти в 5,5 раза, на британском NВР — в 4,6 раза). В итоге «Газпром» отчитался о рекордной прибыли в 1,55 трлн рублей (более 20 млрд долларов) за январь-сентябрь 2021 года, из них 582 млрд рублей — за III квартал. В IV квартале, который открылся знаковыми 1937 долларами за тысячу кубов, прибыль будет еще выше, так что по итогам всего года можно даже рассчитывать на преодоление планки в 30 млрд долларов.

Стоит напомнить, что стоимость строительства газопровода «Северный поток — 2» оценивается примерно в 9 млрд долларов, поэтому данный проект неслучайно называют самым финансово успешным в мире, поскольку он трижды окупился еще до своего завершения и, соответственно, до начала работы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ситуация в мировой энергетике усугубляется тем, что ОПЕК+ вопреки требованиям США решила не форсировать восстановление объемов нефтедобычи после «ковидного» коллапса 2020 года, а Китай, судя по всему, держит цены на все традиционные энергоносители, сбрасывая туда часть своих триллионных долларовых активов. Во всяком случае, о необходимости в любом случае обеспечить национальную экономику энергией на отопительный период 2021-2022 гг. было заявлено в Пекине на самом высоком политическом уровне.

Уже не раз отмеченный ценовой разрыв между энергетическим эквивалентом газа и нефти продолжает сохраняться, и даже растет. Газовый мегаватт остается примерно вдвое дороже нефтяного. Этот парадокс может быть объяснен только тем, что мировые цены на нефть сегодня регулируются не менее жестко, чем связанная с ними стоимость золота, определяющая реальную покупательную способность американского доллара, которая вот уже более полувека обеспечивается черным золотом и бесперебойной работой «нефтедолларового насоса».

Сегодня эта система работает явно на пределе своих возможностей, сколько еще она протянет — не скажет никто. А про какие-то гарантии на этот счет речи вообще не идет. Триггером остановки может стать что угодно: от локального конфликта на Украине до перехода британской короны от Елизаветы II к принцу Чарльзу или от скандала на зимней Олимпиаде в Пекине до банкротства крупного экономического актора (по примеру Lehman Brothers в сентябре 2008 года).

При этом важно, что третий кит традиционной энергетики — уголь, — до 28 октября повторявший ценовую динамику газа, с тех пор начал следовать не за голубым, а за черным золотом. Вот уже больше месяца он держится на уровне около 160 долларов за тонну. В то же время цена электроэнергии в Европе превышает 400 евро за мегаватт-час, в регионе Северной Европы доходит до 600 евро, а в Северной Македонии 10 декабря вообще ввели режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. То есть проблема не в аппетитах «Газпрома» и Москвы, а в нарастающем дисбалансе (пока — локально-европейском) всей экономической системы глобального рынка, основанного на долларе и попытках США по привычке решить этот дисбаланс за счет союзников по коллективному Западу — раз уж за счет России и Китая больше не получается.