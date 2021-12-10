Политолог Сатановский: Зеленский обиделся на Байдена за недостаточную строгость с Путиным

Москва, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский закатил истерику в личном разговоре с американским коллегой Джо Байденом. Причиной стало «недостаточно строгое» отношение Белого дома к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил политолог Евгений Сатановский.

В личном Telegram-канале «Армагеддоныч» авторитетный журналист и обозреватель одной фразой объяснил поведение экс-артиста «Квартала 95» в диалоге с американским коллегой. Отношения России, США и Украины напоминают классический «любовный треугольник из водевиля». Украина в этой системе — третий лишний, а потому нередко срывается на громкие публичные заявления и истерики с целью привлечь к себе внимание.

«Что бы между Вашингтоном и Москвой ни происходило, Киеву до всего есть дело и надо непременно влезть со своими заморочками, хотелками или претензиями. Особенно много у него претензий. Отчего президенты двух стран (кто не понял — России и США) говорили так, а не иначе. Отчего не договорились о том, что Зеленскому было нужно. Он же просил?!» — сыронизировал автор «Армагеддоныча».

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам Сатановского, Украина пребывает в иллюзии, что США из-за нее готовы вступить в конфликт с Россией, который рано или поздно рискует обернуться войной глобального масштаба. Украинская власть для Белого дома — это «125-е колесо до возу», совершенно бесполезное и порой раздражающее, заключил журналист..

«Не будет Америка из-за каких-то туземцев на краю географии мировую войну с Россией затевать», — констатировал Евгений Сатановский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Как отметил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак, стороны обсудили прошедшую 7 декабря закрытую видеоконференцию, в которой принимали участие Байден и российский лидер Владимир Путин.