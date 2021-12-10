Советник Байдена собирается «вернуть Аргентину в международную финансовую систему»

Аргентина вновь пытается убедить представителей Международного валютного фонда в необходимости простить долг размером в 53 млрд долларов — или хотя бы предоставить рассрочку.

Макроэкономические перспективы аргентинцев на 2022 год не удовлетворили специалистов МВФ — они настоятельно требуют представить конкретный план действий и обосновать его финансирование. Не исключено, что руководству Аргентины придется воспользоваться поддержкой США — и внести глобальные коррективы как во внутреннюю, так и во внешнюю политику своей страны.

Специальный корреспондент МФАН в Аргентине рассказывает о том, что происходит с государственным долгом страны, и при чем здесь Вашингтон.

Наследие президента Макри

Одной из причин социального раскола в Аргентине является конфликт между сторонниками государственного контроля над экономикой — и тем, кого называют «капиталистами, продавшими страну», — в первую очередь в лице экс-президента Маурисио Макри. Факт состоит в том, что с 2015 по 2019 год, при администрации Макри, внешний долг «брутто» вырос на 76%, а Аргентина задолжала Международному валютному фонду 44 млрд долларов.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Время идет, проценты «капают» — и согласно хронограмме выплат в январе 2022 года Аргентине надо будет выплатить 738 миллионов долларов, а в феврале — еще 379 млн. В марте ставки повысятся — потому что оплата не производилась вовремя.

К 2024 году нужно будет вернуть уже 53 миллиарда долларов. Помимо этого, за Аргентиной числится долг Межамериканскому банку развития (1 174 миллионов долларов), Международному банку реконструкции и развития (506 миллионов) и 2 410 434 913 долларов Парижскому клубу.

Президент Альберто Фернандес и министр экономики Аргентины Мартин Гусман уже неоднократно пытались договориться с главой МВФ Кристалину Георгиевой, лоббируя отсрочку в разных международных инстанциях. Уже не раз президент Фернандес и министр Гусман обращались с жалобами на несправедливое отношение и отсутствие поблажек к международному сообществу в лице Папы Римского и Эммануэля Макрона, который возглавляет Парижский клуб.

imf.org / International monetary fund

В конце августа 2021 года МВФ распределил в дополнение к резервным активам стран-членов 650 млрд долларов в рамках использования особого банковского инструмента, который называется Специальные права заимствования (SDR). Из этих денег (выданных международному сообществу в качестве компенсации потерь от пандемии) на Аргентину пришлись 4,35 млрд, которые почти полностью ушли на долги тому же МВФ. Это была всего лишь капля в море.

Долги доведут до политической смерти

С 3 декабря в Вашингтоне находится аргентинская делегация, которая в очередной раз пытается договориться с МВФ на льготные условия для выплаты долга, однако похвастаться команде Минэкономики Аргентины пока нечем. С аргентинской стороны в переговорах участвуют сам министр, вице-министр Фернандо Морра, секретарь министерства финансов Рауль Риго, помощник секретаря бюджетной комиссии Рамиро Тосси и два представителя Центробанка. Со стороны МВФ выступают Жюли Козак, вице-секретарь департамента Западного Полушария, и Луис Кубедду — помощник директора департамента и глава миссии в Аргентине.

PrScr Twitter / @Martin_M_Guzman

Проекции аргентинцев на 2022 год представителей МВФ несколько насторожили: предполагаемая министром Гусманом инфляция должна составить 33%. Однако аргентинским Центробанком опубликованы исследования, согласно которым инфляция в будущем году может достигнуть 52,1%.

Возражения вызвал еще один параметр, предложенный аргентинской стороной: речь идет о возможности финансировать дефицит бюджета (3,3% ВВП) займами из других международных фондов — непонятно, какие именно фонды имеются в виду, и с какой стати они дадут Аргентине деньги.

1,8% собираются финансировать дополнительным выпуском наличных купюр. Остальную сумму Мартин Гусман рассчитывает собрать посредством займов в частных международных банках.

Переговоры далеки от окончания, и по мнению аналитиков, МВФ может потребовать, чтобы первичный дефицит был ниже 1,5 миллиардов долларов, которые указаны в отчетности за 2021 год. Кроме того, фондом уже была озвучена необходимость сокращения социальных субсидий и выплат. Для правящей коалиции «Общий фронт», чей политический капитал основан на политике субсидирования и льгот, подобные меры будут равносильны политической смерти.

Федеральное агентство новостей /

Однако препираться с МВФ Аргентина не может себе позволить.

В ноябре 2021 года «золотой запас» Центробанка составил 4 637 миллиона долларов — в то время как в счет задолженностей нужно было выплатить 6 761 миллионов. Штрафы и проценты накапливаются, а 31 марта к тому же истечет срок выплаты долга Парижскому клубу (2 млрд долларов).

Если аргентинцам все-таки удастся договориться с МВФ, то штрафы удастся отсрочить на четыре года. За это время «золотой запас» вполне можно «подрастить». Но подчиненные Кристалины Гергиевой пока непреклонны.

Под лупой США

Согласно заявлениям Хуана Гонсалеса, главного советника президента Байдена по Латинской Америке, в теме аргентинского долга МВФ «необходимо поставить точку». Судя по его словам, прозвучавшим во вторник, на региональной конференции холдинга Eurasia Group, точку будет ставить именно Америка.

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«У США появилась возможность вернуть Аргентину обратно в международную финансовую систему, — объявил Гонсалес. — Я прочел доклады Пола Бластейна и Майкла Мюсса, изучил историю взаимоотношений Аргентины и МВФ. Сейчас подходящий момент для того, чтобы перевернуть страницу последних 20 лет и утвердить наконец ценность Бреттон-Вудской системы в аргентинском контексте».

Гонсалес подчеркнул, что «точка» должна быть «основательной». Если необходимая договоренность будет достигнута, то «станет фактором трансформации для Аргентины и наших двусторонних отношений».

«В международной политике не всегда можно предписывать одну и ту же макромодель, — заявил Гонсалес о роли МВФ. — Приходится учитывать особенности внутреннего контекста, и в конце концов аргентинцы должны озвучить конкретный план. Нам нужна стабильность в регионе. Аргентина и Бразилия для нас очень важны».

В апреле 2021 года Гонсалес уже посетил Буэнос-Айрес и провел виртуальную встречу с Альберто Фернандесом (президент Аргентины заразился коронавирусом и находился в это время на изоляции). Причиной визита стали сообщения о возможном создании в Патагонии китайской военной базы; Фернандес клятвенно заверил эмиссара, что таковой на территории Аргентины нет и быть не может.

Между тем, в феврале 2022 Фернандес планирует посетить Китай для заключения договора о двустороннем сотрудничестве в научно-технической сфере. Не исключено, что именно этим договором аргентинскому президенту придется пожертвовать, чтобы — при посредничестве США — получить наконец от МВФ долгожданное послабление.