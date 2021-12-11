Политолог Стариков о Шугалее: человек не робкого десятка

Ровно год назад российский социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей вернулся на родину после освобождения из ливийского плена.

Более 18 месяцев он и его коллега, переводчик Самер Суэйфан находились в частной тюрьме «Митига», контролируемой членами радикальной группировки RADA. Они вышли оттуда 10 декабря 2020 года, этому способствовала масштабная кампания за их освобождение. Уже 11 числа социолог был дома в Санкт-Петербурге.

За возвращение на родину Максима Шугалея и его переводчика боролись сотрудники Министерства иностранных дел РФ, по истории социологов снимались художественные фильмы, а у посольства Ливии регулярно проводились митинги. Неравнодушные граждане объединились ради освобождения соотечественника из плена.

Известный общественный и политический деятель, публицист и блогер Николай Стариков считает эти действия выдающимся опытом согласованной работы правительства и простых граждан России.

«Безусловно, факт освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана является прекрасным примером того, как совместные усилия российской общественности и государства привели к освобождению захваченных граждан. Собственно говоря, ваш покорный слуга и сам принимал участие в информационной кампании по освобождению социологов. И мне даже довелось пикетировать у ливийского посольства», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что подобную практику следует развивать, масштабировать и обязательно применять в дальнейшем.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Несмотря на произошедшее с ним в Ливии, Максим Шугалей не боится продолжать свою работу, посещая различные горячие точки и места с максимально нестабильной обстановкой.

«С Максимом Шугалеем я не знаком лично, но тем не менее сам факт его нахождения в плену в Ливии говорит о том, что он и до начала своих злоключений был человеком не робкого десятка. Очень важно, что и после освобождения он продолжает свою профессиональную деятельность, невзирая на то, что мог бы и по-другому относиться к собственной судьбе. Это значит, что человек принципиальный, выбрал для себя профессию, занимается ею дальше и никакие условия не могут его от этого отвратить. Это вызывает уважение», — заключил Стариков.

Российский социолог уже успел оправиться от пережитых им событий и продолжает проводить исследования в других странах. Так, в 2021 году он одним из первых посетил Афганистан, переживший смену власти. Сейчас там уже успешно функционирует местный офис Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), возглавляемого теперь социологом. Кроме того, в этом году Шугалей посетил с рабочими визитами Мали и Судан.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало полную версию обширного интервью военному журналисту Евгению Поддубному, в котором Максим Шугалей рассказал о выборах в Ливии и исследованиях в Африке.