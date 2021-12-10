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Российский скелетонист Третьяков выиграл четвертый этап Кубка мира

Спорт
Российский скелетонист Третьяков выиграл четвертый этап Кубка мира
Global Look Press  /  Alexander Chernykh

Винтерберг, 10 декабря. Россиянин Александр Третьяков стал победителем четвертого этапа Кубка мира по скелетону.

Победитель зимних Олимпийских игр в Сочи Александр Третьяков 10 декабря занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге. Результат россиянина составил 1 минуту 51,05 секунды.

Серебряным призером соревнований стал немецкий скелетонист Аксель Юнг. Его соотечественник Кристофер Гротхер занял третье место. В топ-10 попал еще один российский скелетонист Никита Трегубов. Он занял шестое место.

Ранее российского вратаря Александра Селихова номинировали на звание лучшего игрока шестой недели в Лиги Европы. Голкипер «Спартака» отразил пенальти в матче с «Легией» и помог своему клубу выйти в 1/8 финала турнира.

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спорт скелетон кубок мира третьяков
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