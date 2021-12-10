Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи

Москва, 10 декабря. Закон «О персональных данных» предлагают скорректировать в Центробанке.

Правительство России, а также Центробанк намереваются обновить отечественные законы путем добавления таких терминов, как «обезличенные кредитные истории» и «обезличенные данные». Соответствующий документ представлен на официальном сайте регулятора.

Предполагается, что коррективы необходимы для того, чтобы сделать процедуру передачи информации о заемщиках более простой. Сейчас в стране имеются законодательные пробелы по части оборота личных данных граждан, которые являются обезличенными. Такие сведения нельзя передавать третьей стороне без клиентского согласия.

По нынешней версии закона «О персональных данных» 152-ФЗ, компании могут свободно обрабатывать обезличенные данные только с целью сбора статистики и проведения исследований. Через новые поправки предлагается дать организациям возможность передавать такие данные третьим лицам. Это закрепит понятие «обезличенные кредитные истории».

Сумма в 108,7 млрд рублей характеризует объем безнадежно просроченных долгов физлиц, подсчитали эксперты НАПКА и БКИ «Эквифакс». Выяснилось также, что проблемным является каждый десятый оформленный в России займ.