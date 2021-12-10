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Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи

Экономика
Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи
pixabay.com

Москва, 10 декабря. Закон «О персональных данных» предлагают скорректировать в Центробанке.

Правительство России, а также Центробанк намереваются обновить отечественные законы путем добавления таких терминов, как «обезличенные кредитные истории» и «обезличенные данные». Соответствующий документ представлен на официальном сайте регулятора.

Предполагается, что коррективы необходимы для того, чтобы сделать процедуру передачи информации о заемщиках более простой. Сейчас в стране имеются законодательные пробелы по части оборота личных данных граждан, которые являются обезличенными. Такие сведения нельзя передавать третьей стороне без клиентского согласия.

По нынешней версии закона «О персональных данных» 152-ФЗ, компании могут свободно обрабатывать обезличенные данные только с целью сбора статистики и проведения исследований. Через новые поправки предлагается дать организациям возможность передавать такие данные третьим лицам. Это закрепит понятие «обезличенные кредитные истории».

Сумма в 108,7 млрд рублей характеризует объем безнадежно просроченных долгов физлиц, подсчитали эксперты НАПКА и БКИ «Эквифакс». Выяснилось также, что проблемным является каждый десятый оформленный в России займ.

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центробанк банки персональные данные правительство россии кредитная история
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