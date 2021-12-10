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Украинские депутаты всерьез обсудили идею переименования России в Московию

Общество
Украинские депутаты всерьез обсудили идею переименования России в Московию
Prt Scr youtube.com  /  ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ

Львов, 10 декабря. Львовский областной совет на Украине предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию, а россиян — в московитов.

Инициатором обращения выступила фракция партии «Самопомощь», обращение зачитал Роман Кизима. Предложение было принято во втором чтении, в дальнейшем его направят на рассмотрение в Верховную раду и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В качестве аргумента депутаты привели якобы историческую справку, согласно которой Петр Первый украл название Россия у украинцев. Они заявили, что изначально слово Русь использовалось только в отношении Центральной Украины, а Петр I в 1721 году самовольно переименовал Московское царство в Россию. Депутаты потребовали восстановить «историческую справедливость» и называть Российскую Федерацию Московией, а россиян московитами на территории Украины. Данное наименование должно присутствовать во всех официальных документах, в СМИ и в обыденной речи.

Украинские депутаты всерьез обсудили идею переименования России в Московию
Prt Scr youtube.com / ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ

«Фундаментальное обращение к президенту Украины, Верховной Рады Украины касательно восстановления исторической справедливости и переименования Российской Федерации на Московию», — зачитал обращение депутат Кизима.

В сессионном зале раздался хохот, некоторые депутаты высмеяли «фундаментальный» характер документа. Кизиму поддержала спикер областной думы Ирина Гримак, в результате за инициативу проголосовало 59 из 84 депутатов.

Разлада в Российской Федерации желают и в НАТО. Страны Североатлантического альянса хотели бы превратить Россию в Московию. Однако русский народ не имеет в этом никакой заинтересованности, заявил президент Владимир Путин.

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украина московия львовская дума
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