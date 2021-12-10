В Иордании выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон»

Амман, 10 декабря. Министерство здравоохранения Иордании обнаружило первые случаи заражения новым штаммом коронавируса в стране.

В заявлении ведомства указано, что на данный момент у двоих граждан королевства подтверждено наличие в организме штамма «Омикрон». Один из них недавно вернулся из стран Южной Африки и в настоящее время находится на карантине в столичном отеле. Однако второй зараженный в последнее время не покидал Иорданию. Это вызвало у врачей опасения, что новая разновидность COVID-19 уже распространяется среди населения.

Jordan identifies its first two cases of the #Omicron variant of #COVID19, announcing a number of protective measures which will come into effect on December 12.https://t.co/VWKaCZeiMM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 10, 2021

После выявления этих случаев заболевания власти страны обязали всех желающих посетить королевство проходить ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и еще раз уже при въезде. Новый указ, который вступит в силу 12 декабря, не распространяется на детей в возрасте до пяти лет.

Еще в ноябре Иордания ввела запрет на въезд для иностранных граждан из некоторых стран Южной Африки, где, как полагают ученые, и возник «Омикрон». Граница была закрыта для прибывающих из Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Ботсваны. Подданные королевства, посетившие Южноафриканский регион, после возвращения должны проходить 14-дневный карантин в отеле аэропорта Аммана.

Global Look Press / Mohammad Abu Ghosh/Xinhua

Аналогичные шаги в отношении стран Южной Африки ранее предпринял и Израиль. Вдобавок, в конце прошлого месяца Тель-Авив полностью закрыл границы для иностранцев сроком на две недели. Руководство минздрава пояснило, что за это время ученые и врачи еврейского государства исследуют новый штамм, чтобы оценить уровень его опасности и выявить наиболее эффективные средства для борьбы с ним. На тот момент у одного гражданина страны было подтверждено заражение «Омикроном», а еще семеро, включая троих вакцинированных, находились под наблюдением.

Israel to close borders to all foreigners due to omicron variant https://t.co/l2QOARXnlZ pic.twitter.com/tKmST719oM — The Hill (@thehill) November 28, 2021

Согласно заявлениям Тель-Авива, полный курс прививок прошло более половины населения Израиля, чем Иордания пока похвастаться не может — менее 50% из 10,2 млн ее жителей получили только первую дозу вакцины, а вторую — около 3,7 млн. При этом справиться с волной коронавируса врачам королевства удалось лишь к началу этого года — прежде королевство занимало лидирующие позиции на Ближнем Востоке по уровню заболеваемости и смертности в процентном соотношении.