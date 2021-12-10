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Около дома на окраине Донецка упал беспилотник
Происшествия
Около дома на окраине Донецка упал беспилотник
Prt Scr youtube.com  /  Sony

Донецк, 10 декабря. В поселке шахты «Октябрьская» на окраине Донецка во дворе дома упал беспилотник ВСУ. Местные жители абсолютно уверены, что его не сбивали, он упал сам. По словам очевидцев, в момент падения дрона не было слышно ни взрывов, ни выстрелов, передает информационное агентство «Новороссия».

«Никаких взрывов не было слышно. У меня мама в гостях была буквально за полчаса до этого всего, и нормально вышла, и дошла домой», — рассказала одна из жительниц дома.

Вскоре на место происшествия приехало множество машин: военные, полицейские, медики, пожарные. Район вокруг дома был оцеплен. После документального оформления случившегося специалисты попытались определить, откуда беспилотник мог прилететь. Затем оцепление сняли, дрон увезли.

Ранее ФАН рассказывал о возможном приобретении Министерством обороны РФ нескольких сотен беспилотников-камикадзе. Они предназначены для охраны морских границ страны.

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донецк беспилотник дрон падение
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