Около дома на окраине Донецка упал беспилотник

Донецк, 10 декабря. В поселке шахты «Октябрьская» на окраине Донецка во дворе дома упал беспилотник ВСУ. Местные жители абсолютно уверены, что его не сбивали, он упал сам. По словам очевидцев, в момент падения дрона не было слышно ни взрывов, ни выстрелов, передает информационное агентство «Новороссия».

«Никаких взрывов не было слышно. У меня мама в гостях была буквально за полчаса до этого всего, и нормально вышла, и дошла домой», — рассказала одна из жительниц дома.

Вскоре на место происшествия приехало множество машин: военные, полицейские, медики, пожарные. Район вокруг дома был оцеплен. После документального оформления случившегося специалисты попытались определить, откуда беспилотник мог прилететь. Затем оцепление сняли, дрон увезли.

Ранее ФАН рассказывал о возможном приобретении Министерством обороны РФ нескольких сотен беспилотников-камикадзе. Они предназначены для охраны морских границ страны.