Москва, 10 декабря. МИД Китая опубликовал доклад «Состояние демократии в США». Востоковед и политический обозреватель Дмитрий Косырев проанализировал документ и указал на три фактора раскола политической системы в Америке.

Косырев написал для РИА Новости статью о докладе китайского ведомства. По мнению эксперта, первым фактором раскола демократии в США является системность кризиса западного устройства. Об этом свидетельствует последний саммит, инициированный президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Необходимо понять, что делать с политической системой дальше.

«Выборы 2020 года, президентские и в конгресс, обошлись в $14 млрд – а это в два раза больше, чем в 2016 году, и в три раза больше, чем в 2008-м. То есть инвестировать в поддержание системы приходится все больше, а результат не радует», — пишет Косырев.

pexels.com / Kai Pilger

Вторым фактором эксперт назвал раскол общества, который вызвали введением в него определенных принципов. К таким относится и двухпартийность. Она привела США к неуправляемости. Третьей причиной ослабления демократии, по мнению востоковеда, является экспорт этой политической системы. Таким образом рушится процесс развития политической культуры в других странах. США это делают с помощью санкций. Ограничения сейчас с американской стороны наложены на 9421 субъект.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил о власти либеральной элиты в Соединенных Штатах. От демократии США осталась одна оболочка, подчеркнул политик.