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Политик Шерин рассказал, какие проблемы решатся в ходе очной встречи Россия — НАТО

Политика
Политик Шерин рассказал, какие проблемы решатся в ходе очной встречи Россия — НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Страны Восточной Европы оказались недовольны заявлением Байдена о возможной встрече представителей России и нескольких стран, союзниц США по НАТО, сообщил Bloomberg. В Восточной Европе боятся, что в ходе встречи могут быть достигнуты конкретные договоренности, которые снимут все вопросы, включая продвижение блока на восток и включение в него Украины. Об этом в беседе с ФАН сказал российский политик Александр Шерин

«Их могло напугать то, что во время очной встречи можно снять все вопросы. У Российской Федерации есть, что с них спросить, а у них нечего предъявить нашей стране. Мы видим, что НАТО продвигается на восток. Если это делается не против России, то нет никаких проблем подписать юридически имеющие силу международные правовые документы, по которым страны блока взяли бы на себя обязательство не вмешиваться во внутренние политические процессы РФ, не оказывать давление на нашу страну и не разжигать войн на территориях у наших границ», — объяснил Шерин.

По его словам, Россия, в свою очередь, тоже могла бы взять на себя обязательства, в рамках которых гарантировала бы безопасность европейских стран, членов Альянса. Шерин уверен, что такие договоренности исключили бы необходимость размещения американских военных баз на Украине, а также целесообразность вступления этой страны в НАТО. Обращать внимание на выкрики стран Восточной Европы при этом не стоит, отметил он.

Политик Шерин рассказал, какие проблемы решатся в ходе очной встречи Россия-НАТО
duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Страны Восточной Европы являются протекторатом США. Мы должны понимать, что “оккупированные” базами союзнических войск территории не имеют своего мнения. Они всегда будут говорить то, что им рекомендуют их “хозяева”. Там нет никакой самостоятельной точки зрения, и в блоке НАТО их мнение никто спрашивать не будет», — считает Шерин.

Ранее в своем комментарии относительно антироссийских высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга Александр Шерин подчеркнул, что Россия ни с кем не собирается воевать, не борется ни за какие «сферы влияния», но намерена последовательно отстаивать свои экономические и политические интересы. По мнению политика, НАТО злит то, что Россия имеет возможность защищать свои рубежи и интересы благодаря боеспособной армии, огромной территории и неисчерпаемым ресурсам.

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Все новости / Политика / Политик Шерин рассказал, какие проблемы решатся в ходе очной встречи Россия — НАТО
россия сша нато шерин
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