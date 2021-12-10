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Минимум два человека стали жертвами взрывов на западе Кабула

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 17:31
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами взрывов на западе Кабула
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Кабул, 10 декабря. Сразу три взрыва прогремели друг за другом в западной части Кабула. Согласно данным афганского телеканала Tolo News, жертвами произошедшего стали как минимум два человека.

Все три взрыва последовательно прогремели в оживленных районах столицы Афганистана: перед мечетью Аль-Захра,на площади Шахид Мазари и на перекрестке Дебури. Погибли минимум два человека, еще четверо серьезно ранены.

К настоящему моменту ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее в Кабуле прогремел еще один взрыв. Инцидент произошел в центральном квартале Джоушер. Злоумышленники спрятали мину в вазе.

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кабул афганистан погибшие пострадавшие взрывы мечеть аль-захра
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