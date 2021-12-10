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Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея
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Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 17:23
Общество
Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 декабря. Социолог Максим Шугалей является мужественным человеком, чья честная работа может стать примером для многих, считает глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ровно год назад ученый Шугалей и его помощник Самер Суэйфан были освобождены из ливийской тюрьмы «Митига», где провели почти полтора года. Российских граждан удерживали незаконно, без суда и следствия. Освободить их удалось благодаря усилиям МИД РФ, правозащитников и выходу серии фильмов «Шугалей». Оперативный выпуск кинокартин помог привлечь внимание к данной проблеме, заявил Клинцевич.

«Просто удивительно, как фильм «Шугалей» вышел так быстро, своевременно и с высоким качеством. Это такая основательная и серьезная работа. И конечно это послужило тому, что такая высокая общественная волна негодования вокруг сложившейся проблемы была вызвана, которая привела к тому, что Шугалея отпустили, и он сегодня продолжает работать», — отметил глава Союза ветеранов Афганистана.

Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея
Prt Scr youtube.com / Россия 24

Пережитый травматический опыт нисколько не умолил желания социолога продолжать свою работу. Уже через некоторое время после освобождения Шугалей направился в Афганистан. Это характеризует его как мужественного человека.

«То, что он мужественный человек, это однозначно», — восхитился Клинцевич в комментарии iReactor.

В конце ноября социолог Шугалей поделился впечатлениями об участии в международной конференции «Новая реальность Афганистана: угрозы и вызовы для Центральной Азии и России», которая прошла в столице Киргизии Бишкеке.

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клинцевич мужество шугалей
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