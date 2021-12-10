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Министры Литвы готовы уйти в отставку из-за «позора» перед США

Политика
Министры Литвы готовы уйти в отставку из-за «позора» перед США
pxhere.com

Вильнюс, 10 декабря. «Литовская железная дорога» продолжила перевозить удобрения предприятия «Беларуськалий» даже после вступления в силу американских санкций 8 декабря. ЛЖД успела заключить контракты на транзит до обозначенного срока и теперь выполняет их в полном объеме.

Такой поступок железнодорожной компании вызвал неоднозначную реакцию в Литве. Больше всего происходящим были шокированы министр транспорта и коммуникаций Марис Скуодис, а также глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Они оба заявили, что готовы добровольно уйти в отставку, если выяснится, что ЛЖД действительно уже успела получить аванс от белорусской стороны за перевозку грузов.

Литовские министры намерены буквально совершить «политическое харакири» только из-за того, что Вильнюс так и не смог в полной мере присоединиться к санкциям Соединенных Штатов. Что интересно, сами США ясно дали понять, что наложенные ими ограничения на сотрудничество с Белоруссией касаются исключительно американских компаний. Предприятия из других государств могут и дальше беспрепятственно работать с Минском.

Однако Габриэлюс Ландсбергис и Марис Скуодис уверены, что Литва буквально опозорилась на весь мир, продолжив сотрудничество с «Беларуськалием», и вынести этого просто не могут.

В свою очередь представители «Литовской железной дороги» в свое оправдание объяснили, что контракты на транзит грузов были заключены до 8 декабря и обратной силы не имеют. Особенно, учитывая, что сам Вильнюс официального запрета на работу ЛЖД с белорусскими предприятиями не накладывал. Более того, в сложившихся обстоятельствах литовская железнодорожная компания уже не может отказаться от перевозки удобрений, ведь тогда «Беларуськалий» наверняка пойдет в суд, и однозначно выиграет дело.

Министры Литвы готовы уйти в отставку из-за «позора» перед США
pixabay.com /

В результате на «Литовскую железную дорогу» был бы наложен серьезный штраф за невыполнение обязательств. Учитывая, что в последние годы транспортное предприятие и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, необходимость выплачивать неустойку могла бы окончательно подкосить дела ЛЖД.

Впрочем, руководство Литвы, по традиции, больше интересует соответствие генеральной «линии партии», чем экономическое благополучие страны. В связи с этим вполне ожидаемо, что министр транспорта Марис Скуодис уже пообещал инициировать расследование, чтобы определить, не было ли коррупционной составляющей при заключении контракта между ЛЖД и «Беларуськалием».

Если же проверка окажется провальной, министр транспорта и глава МИД Литвы, вынуждены будут уйти в отставку, иначе их будет ждать позор не только из-за неприсоединения к необязательным американским санкциям, но и из-за невыполнения собственных обещаний.

Политолог Сергей Михеев ранее оценил шансы Литвы получить поддержку ЕС в конфликте с Китаем. Эксперт уверен, что Вильнюс совершил огромную ошибку, пытаясь доказать свою преданность США и верность идеалам американской демократии.

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белоруссия литва
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