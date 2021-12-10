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«Золотой» экс-депутат Латышев заявил, что не имеет отношения к краже средств у детей-сирот

Происшествия
«Золотой» экс-депутат Латышев заявил, что не имеет отношения к краже средств у детей-сирот
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Москва, 10 декабря. Бывший ростовский депутат Виталий Латышев, который подозревается в хищении государственных средств в особо крупном размере, заявил о своей невиновности. Он записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к воровству у детей-сирот.

Латышев стал фигурантом громкого дела после того, как ростовские СМИ инициировали проверку деятельности представителя власти правоохранительными органами. Подозрения журналистов подтвердились. При обысках у освобожденного от должности депутата, который последние шесть лет курировал детские лагеря региона, обнаружили роскошные предметы быта, в том числе многочисленные скульптуры и даже позолоченную сантехнику.

Свое мнение по поводу обвинений Латышев озвучил в комментарии «Известиям». Он заявил, что «сейчас вообще никакого отношения не имеет к финансовой деятельности предприятий», учредителем которых является.

«На сегодняшний день, конечно, мне неприятно это слышать, потому что большая часть денег вкладывается (в развитие лагерей, — прим. ред.). Что-то, конечно, и несу я в семью – то, что заработал от деятельности лагерей. Как учредителю мне причитаются дивиденды», — оправдался экс-депутат.

Между тем, как сообщает РЕН ТВ, за период своей государственной «службы» Латышев получил из бюджета на оздоровление детей-сирот и детей из семей с низким уровнем достатка порядка 1 миллиарда рублей. По предварительным данным, из этой суммы около 300 миллионов рублей ушли на личные нужды народного избранника.

Ранее ФАН сообщал, что в особняке представителя совета Неклиновского района Ростовской области также были обнаружены бассейн, сауна, камин. На одной из стен красуется его портрет, а на других — всевозможные фрески и лепнины. Помещения обставлены мебелью из дерева, обшитой бархатом.

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Все новости / Происшествия / «Золотой» экс-депутат Латышев заявил, что не имеет отношения к краже средств у детей-сирот
ростов депутат латышев
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