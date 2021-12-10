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Меркель анонсировала книгу о своей политической карьере

Политика
Меркель анонсировала книгу о своей политической карьере
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 10 декабря. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена поделиться с публикой воспоминаниями о своих политических решениях и работе на посту главы немецкого кабмина. Свои мысли она изложит в новой автобиографической книге.

Как отметила бывшая глава бюро председателя кабмина Беате Бауманн, у Меркель нет намерения пересказывать свою свою политическую карьеру. Вместо этого она ограничится описанием своих ключевых политических решений со ссылками на некоторые детали биографии для углубленного понимания контекста.

«Канцлер не хочет рассказывать всю свою жизнь. Она хотела бы объяснить свои основные политические решения собственными словами и со ссылкой на свой жизненный путь», — сообщила Бауманн, помогающая Меркель в работе над книгой.

Как стало известно прессе, в первый же день пенсии Ангела Меркель поехала рано утром в новый офис. Также она сходила в супермаркет вместе со своим охранником. По признаниям экс-канцлера, в первый день пенсии она планировала выспаться.

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Все новости / Политика / Меркель анонсировала книгу о своей политической карьере
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