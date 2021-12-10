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Карта данных о качестве воздуха появилась в Подмосковье
Общество
Карта данных о качестве воздуха появилась в Подмосковье
pixabay.com  / 

Москва, 10 декабря. На геопортале Московской области появилась новая информация. Здесь можно получить сведения о качестве воздуха в регионе.

Данные о любых изменениях доступны в онлайн-режиме. В Подмосковье установлено 119 автоматических постов контроля качества воздуха. До конца года их станет еще больше: министерство экологии региона планирует установить еще 90 таких постов, передают «Вести Подмосковья».

Мониторингом в итоге будет охвачен 31 муниципалитет. Губернатор Московской области поручил минэкологии наладить информирование населения о качестве атмосферного воздуха в регионе, что и было сделано в кратчайшие сроки. Уже можно говорить о релевантной картине качества воздуха. Информации вполне достаточно, чтобы выявить предприятия, нарушающие экологические правила, и привлечь их к ответственности.

Ранее ФАН рассказывал об установке датчиков контроля качества воздуха в Норильске. Они позволят отслеживать степень загрязненности атмосферы из-за промышленных выбросов.

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