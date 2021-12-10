Гляциолог Кутузов объяснил, почему нельзя облизывать сосульки

Гляциолог Института географии РАН Станислав Кутузов в разговоре с ФАН рассказал, почему не стоит облизывать сосульки. По его словам, в ледяных сталактитах могут быть вредные примеси.

Наверняка каждый из нас в детстве пробовал сосульку на вкус. Но в то время никто и не догадывался, каким опасным может быть эта зимняя забава. Вообще, ледяные сталактиты (так их называют ученые) — явление довольно интересное, поэтому зимние «леденцы» изучают во многих странах мира.

«Вообще, этому явлению посвящено довольно много исследований. Канадские коллеги много над этим вопросом работали, японские исследователи проводили очень тонкие работы. Например, они пытались выяснить, почему сосульки имеют некоторые неровности, волнистую форму. Только недавно, буквально 10–15 лет назад, выяснили, почему это происходит», — говорит гляциолог Кутузов.

Global Look Press / J. W. Алкер/http://imagebroker.com

Кстати, именно в форме сосулек кроется ответ, почему их нельзя употреблять в пищу.

«Оказалось, что форма меняется из-за примесей солей, которые находятся в воде. Если дистиллированную воду попытаться в лаборатории замораживать, то там будет абсолютно ровная сосулька», — отмечает эксперт.

Сосульки чаще всего формируются из талой воды, которая стекает с крыш. Только представьте, что может входить в состав этой воды. Поэтому лучше не рисковать здоровьем и отказаться от поглощения ледяных столбиков.

Ранее жители Петроградского района Петербурга пожаловались на огромные сосульки, свисающие с крыш жилых домов на улице Мира. Местные жители опасаются ходить по тротуарам, поскольку на голову в любой момент может упасть ледяная глыба.