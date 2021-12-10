Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 19:10
19:08
Весь мир
Манукян о годовщине вызволения Шугалея из ливийского плена: важно ориентироваться на таких людей
19:07
Политика
Капитан I ранга Горбачев назвал вероятные цели провокации Украины у Керченского пролива
19:04
Общество
Мария Голубкина призвала не тратить государственный бюджет на театры
19:02
Происшествия
Пар «поглотил» автомобили из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте в Петербурге
19:00
Общество
Главные новости дня: 10 декабря
18:58
Экономика
Минпромторг прогнозирует рост онлайн-торговли в России по итогам года на 40%
18:56
Происшествия
Около дома на окраине Донецка упал беспилотник
18:54
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют уверенный рост
18:52
Политика
Кортеж Зеленского пополнился автобусом для охраны с тараном-«кенгурятником»
18:51
Общество
Общественная палата России предложила расширить список свободных от QR-кодов мест
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гляциолог Кутузов объяснил, почему нельзя облизывать сосульки
Общество
Гляциолог Кутузов объяснил, почему нельзя облизывать сосульки
Telegram  /  Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Гляциолог Института географии РАН Станислав Кутузов в разговоре с ФАН рассказал, почему не стоит облизывать сосульки. По его словам, в ледяных сталактитах могут быть вредные примеси.

Наверняка каждый из нас в детстве пробовал сосульку на вкус. Но в то время никто и не догадывался, каким опасным может быть эта зимняя забава. Вообще, ледяные сталактиты (так их называют ученые) — явление довольно интересное, поэтому зимние «леденцы» изучают во многих странах мира.

«Вообще, этому явлению посвящено довольно много исследований. Канадские коллеги много над этим вопросом работали, японские исследователи проводили очень тонкие работы. Например, они пытались выяснить, почему сосульки имеют некоторые неровности, волнистую форму. Только недавно, буквально 10–15 лет назад, выяснили, почему это происходит», — говорит гляциолог Кутузов.

Гляциолог Кутузов: дал понять, почему нельзя облизывать сосульки
Global Look Press / J. W. Алкер/http://imagebroker.com

Кстати, именно в форме сосулек кроется ответ, почему их нельзя употреблять в пищу.   

«Оказалось, что форма меняется из-за примесей солей, которые находятся в воде. Если дистиллированную воду попытаться в лаборатории замораживать, то там будет абсолютно ровная сосулька», — отмечает эксперт.

Сосульки чаще всего формируются из талой воды, которая стекает с крыш. Только представьте, что может входить в состав этой воды. Поэтому лучше не рисковать здоровьем и отказаться от поглощения ледяных столбиков.

Ранее жители Петроградского района Петербурга пожаловались на огромные сосульки, свисающие с крыш жилых домов на улице Мира. Местные жители опасаются ходить по тротуарам, поскольку на голову в любой момент может упасть ледяная глыба.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гляциолог Кутузов объяснил, почему нельзя облизывать сосульки
здоровье сосульки кутузов гляциолог
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать