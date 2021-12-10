Министр нефти и газа Ливии призвал парламент назначить временного председателя кабмина

Триполи, 10 декабря. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун призвал Палату представителей в срочном порядке определить, кто из двух заместителей премьера в настоящее время обладает прерогативой председателя кабмина. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Руководитель ведомства подписал и направил письмо спикеру парламента с требованием урегулировать возникшую проблему.

«Поскольку глава переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, то он обязан в рамках законодательства прекратить выполнение функций. Это создало организационный вакуум в кабмине, особенно в отношении избирательного процесса», — говорится в сообщении министерства.

Мухаммад Аун добавил, что, хотя есть два заместителя Дабибы, с организационной точки зрения все еще не определено, кто займет пост премьер-министра в случае, если эта должность окажется вакантной.

«Уважаемый спикер Палаты представителей, срочно определите, кто из двух зампремьера будет в настоящее время осуществлять полномочия председателя кабмина», — распорядился министр нефти и газа.

Ряд ливийских СМИ обратили внимание, что заместитель премьера по южному региону Рамадан Буджанах начал исполнять обязанности главы кабинета министров. Однако официального объявления о передаче полномочий со стороны Абд аль-Хамида Дабибы не поступало.