Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 17:43
17:42
Общество
Эпидемиолог Хафизов продемонстрировал 3D-модель нового штамма коронавируса «Омикрон»
17:39
Экономика
Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи
17:38
Общество
Украинские депутаты всерьез обсудили идею переименования России в Московию
17:36
Весь мир
Советник президента САР указала на важность взаимодействия с российскими учеными
17:33
Политика
Востоковед Косырев: двухпартийность привела США к неуправляемости
17:30
Весь мир
«Своих не бросаем»: депутат Милонов рассказал, как вызволяли Шугалея из ливийского плена
17:29
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами взрывов на западе Кабула
17:29
Происшествия
Мужчина разбился при падении из окна на Туристской улице в Петербурге
17:23
Общество
Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея
17:23
Происшествия
Экс-глава комитета рекламы Новосибирска пойдет под суд за взятки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сатановский: США не будут развязывать третью мировую войну из-за Украины

Армия
Сатановский: США не будут развязывать третью мировую войну из-за Украины
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 10 декабря. Соединенные Штаты не намерены развязывать третью мировую войну из-за Украины и Евросоюза. Об этом заявил глава научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Белого дома рассказал ему о результатах российско-американского саммита с участием президента РФ Владимира Путина. Позднее украинский лидер заявил, что позитивно оценивает переговоры глав Соединенных Штатов и России, а также назвал «победой Киева» поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны Вашингтона.

По словам Сатановского, Зеленский ошибочно полагает, что США готовы воевать с Россией из-за Украины. В Вашингтоне прекрасно понимают, что подобный конфликт обернется серьезными последствиями для Соединенных Штатов. Эксперт также добавил, что американский истеблишмент не считает Украину своим союзником, поэтому Киеву не стоит надеяться на поддержку со стороны США, передает телеканал «Звезда».

«США не воюют ни за каких союзников, партнеров. Украина в данном случае не союзник. После того как Америка потерпела совершенно сокрушительное поражение в Афганистане, просить ее "сцепиться" не с талибами ("Талибан"1, запрещенная в РФ террористическая организация), а с российской армией за какие-то непонятные интересы Зеленского глупо в высшей степени», — отметил Сатановский.

Напомним, 7 декабря состоялся виртуальный российско-американский саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры лидеров двух стран длились более двух часов. В рамках саммита президенты обменялись мнениями по важным вопросам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Сатановский: США не будут развязывать третью мировую войну из-за Украины
украина россия сша европа сатановский
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать