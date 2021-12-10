Сатановский: США не будут развязывать третью мировую войну из-за Украины

Москва, 10 декабря. Соединенные Штаты не намерены развязывать третью мировую войну из-за Украины и Евросоюза. Об этом заявил глава научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Белого дома рассказал ему о результатах российско-американского саммита с участием президента РФ Владимира Путина. Позднее украинский лидер заявил, что позитивно оценивает переговоры глав Соединенных Штатов и России, а также назвал «победой Киева» поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны Вашингтона.

По словам Сатановского, Зеленский ошибочно полагает, что США готовы воевать с Россией из-за Украины. В Вашингтоне прекрасно понимают, что подобный конфликт обернется серьезными последствиями для Соединенных Штатов. Эксперт также добавил, что американский истеблишмент не считает Украину своим союзником, поэтому Киеву не стоит надеяться на поддержку со стороны США, передает телеканал «Звезда».

«США не воюют ни за каких союзников, партнеров. Украина в данном случае не союзник. После того как Америка потерпела совершенно сокрушительное поражение в Афганистане, просить ее "сцепиться" не с талибами ("Талибан"1, запрещенная в РФ террористическая организация), а с российской армией за какие-то непонятные интересы Зеленского глупо в высшей степени», — отметил Сатановский.

Напомним, 7 декабря состоялся виртуальный российско-американский саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры лидеров двух стран длились более двух часов. В рамках саммита президенты обменялись мнениями по важным вопросам.

1 Организация запрещена на территории РФ.