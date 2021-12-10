Боевики «Аш-Шабаб» атаковали военные базы на юге Сомали

Могадишо, 10 декабря. Атаки боевиков исламистской группировки «Аш-Шабаб» на военные базы южных регионов Сомали привели к гибели и ранению представителей национальных сил страны, а также военнослужащих из Уганды и Кении.

Нападения совершены в административном округе Отигли, а также в районах «60-й километр» и Брули провинций Нижняя Шабелле и Средняя Джубба, сообщили источники, близкие к экстремистскому движению. По их словам, боевики также подвергли артиллерийскому обстрелу с нескольких сторон военные казармы бурундийских сил в аэропорту города Джоухар, где находились офицеры западных вооруженных сил.

Источники сообщают о потерях, не уточняя подробностей. В настоящее время никаких комментариев от руководителей службы безопасности южных провинций или миротворческой миссии Африканского союза (АМИСОМ) касательно этих событий не поступало.

Группировка «Аш-Шабаб», присягнувшая на верность «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ), регулярно терроризирует население и власти Сомали, устраивая атаки на общественные места, государственные объекты и военные базы. Так, всего несколькими днями ранее боевики подложили бомбу в один из ресторанов на юге страны. От взрыва погибли по меньшей мере пятеро человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.