Инвестор Кэти Вуд допустила рост курса биткоина до 500 тысяч долларов

Москва, 10 декабря. Стоимость биткоина может вырасти до 500 тысяч долларов за монету и даже больше. Об этом в интервью CNBC рассказала основатель и гендиректор компании ARK Invest Кэти Вуд, сообщает РБК.

Кэти Вуд уверена, что биткоин укрепится в 10 раз, если инвесторы решат вложить в него примерно 5% имеющихся у них средств.

Самым крупным держателем биткоина в мире сегодня является разработчик программного обеспечения Microstrategy. Компания накопила в криптовалюте около 6 млрд долларов. Второе место занимает производитель электромобилей Tesla — у компании 2 млрд долларов в биткоинах.

По мнению руководителя инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарона Хомского, стоимость биткоина до конца 2021 года может подняться до 100 тыс. долларов, если усугубятся проблемы с инфляцией.

Днем 10 декабря курс биткоина подорожал на 0,62%, до 68,32 тысячи долларов. После преодоления знакового рубежа цифровая монета продолжила бить рекорды.