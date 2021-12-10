Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 17:42
17:42
Общество
Эпидемиолог Хафизов продемонстрировал 3D-модель нового штамма коронавируса «Омикрон»
17:39
Экономика
Центробанк работает над «обезличиванием» кредитных историй для их свободной передачи
17:38
Общество
Украинские депутаты всерьез обсудили идею переименования России в Московию
17:36
Весь мир
Советник президента САР указала на важность взаимодействия с российскими учеными
17:33
Политика
Востоковед Косырев: двухпартийность привела США к неуправляемости
17:30
Весь мир
«Своих не бросаем»: депутат Милонов рассказал, как вызволяли Шугалея из ливийского плена
17:29
Происшествия
Минимум два человека стали жертвами взрывов на западе Кабула
17:29
Происшествия
Мужчина разбился при падении из окна на Туристской улице в Петербурге
17:23
Общество
Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич восхитился мужеством социолога Шугалея
17:23
Происшествия
Экс-глава комитета рекламы Новосибирска пойдет под суд за взятки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Инвестор Кэти Вуд допустила рост курса биткоина до 500 тысяч долларов

Экономика
Инвестор Кэти Вуд допустила рост курса биткоина до 500 тысяч долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Стоимость биткоина может вырасти до 500 тысяч долларов за монету и даже больше. Об этом в интервью CNBC рассказала основатель и гендиректор компании ARK Invest Кэти Вуд, сообщает РБК.

Кэти Вуд уверена, что биткоин укрепится в 10 раз, если инвесторы решат вложить в него примерно 5% имеющихся у них средств.

Самым крупным держателем биткоина в мире сегодня является разработчик программного обеспечения Microstrategy. Компания накопила в криптовалюте около 6 млрд долларов. Второе место занимает производитель электромобилей Tesla — у компании 2 млрд долларов в биткоинах.

По мнению руководителя инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарона Хомского, стоимость биткоина до конца 2021 года может подняться до 100 тыс. долларов, если усугубятся проблемы с инфляцией.

Днем 10 декабря курс биткоина подорожал на 0,62%, до 68,32 тысячи долларов. После преодоления знакового рубежа цифровая монета продолжила бить рекорды.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Инвестор Кэти Вуд допустила рост курса биткоина до 500 тысяч долларов
прогноз криптовалюта биткоин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать