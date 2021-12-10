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Замглавы МИД РФ Рябков заявил о нежелании США идти навстречу в вопросах работы посольств

Политика
Замглавы МИД РФ Рябков заявил о нежелании США идти навстречу в вопросах работы посольств
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 10 декабря. Соединенные Штаты не идут на встречу в вопросах, которые касаются функционирования посольств. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат рассказал, что американская сторона пытается навязать неприемлемые схемы ротации и сроков командировок сотрудников дипмиссий.

«По главным аспектам, по вопросам продолжительности пребывания персонала, по вопросам восстановления нормального визового обслуживания российских граждан у нас здесь в России и по ряду других аспектов на встречу нам ... не идут (США — Прим. ФАН)», — отметил Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединенные Штаты могут продолжить контакты по Украине. Однако пока никаких точных договоренностей по этому вопросу нет.

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россия сша рябков
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