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Испанские полицейские спасли тонущую собаку из ледяного водоема

Общество

Два офицера Гражданской гвардии Испании спасли собаку, которая провалилась в замороженный пруд в городе Бадагуас. Отважные полицейские бросились в ледяную воду и помогли псу выбраться.

Хозяин собаки прогуливался со своим питомцем рядом с водоемом, когда тот внезапно сорвался с поводка и забежал на тонкий слой льда. Поверхность пруда треснула, и собака провалилась в студеную воду, оказавшись в ловушке. 

Владелец пытался вызволить питомца самостоятельно, но безуспешно. Мужчина вызвал полицию, и на место происшествия оперативно прибыли два правоохранителя. Они, рискуя жизнью, бросились в воду, пробили ледяные глыбы и спасли бедное животное.

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испания собаки животные питомцы спасение
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