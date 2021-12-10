Испанские полицейские спасли тонущую собаку из ледяного водоема

Два офицера Гражданской гвардии Испании спасли собаку, которая провалилась в замороженный пруд в городе Бадагуас. Отважные полицейские бросились в ледяную воду и помогли псу выбраться.

Хозяин собаки прогуливался со своим питомцем рядом с водоемом, когда тот внезапно сорвался с поводка и забежал на тонкий слой льда. Поверхность пруда треснула, и собака провалилась в студеную воду, оказавшись в ловушке.

Владелец пытался вызволить питомца самостоятельно, но безуспешно. Мужчина вызвал полицию, и на место происшествия оперативно прибыли два правоохранителя. Они, рискуя жизнью, бросились в воду, пробили ледяные глыбы и спасли бедное животное.