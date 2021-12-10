Психолог Соловьева: калорийная еда, секс и путешествия помогут справиться с депрессией

Санкт-Петербург, 10 декабря. Поднять настроение помогут массаж, спа-процедуры и прочие удовольствия, заявила доктор психологических наук Светлана Соловьева.

Профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьева ответила на вопросы в студии Медиагруппы «Патриот». Она перечислила самые эффективные способы борьбы с плохим настроением.

Депрессия и небольшая хандра имеют существенное отличие. Для борьбы с плохим настроением можно отправиться в путешествие, например, на Багамы. Но подобные методы не решат проблему депрессии. В данном случае нужны более серьезные подходы.

«Секс — прекрасно, вкусная калорийная еда, сладкая — прекрасно, жирная —наоборот. Вкусная еда, всякие удовольствия, покупки, шоппинг, себя продавать и побаловать чем-то», — перечислила Соловьева способы приглушить хандру.

Соловьева также объяснила, что для полного избавления от депрессии необходимо пройти медикаментозную терапию. В том числе и прием лекарств. Однако, как уточнила специалист, не все соглашаются на такие меры.

Профессор Соловьева также объяснила, как времена года влияют на психологическое здоровье человека. По ее словам, ноябрь является месяцем, когда люди чаще всего испытывают душевную боль.