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SberCIB: курс доллара в базовом сценарии составит 67 рублей в конце 2022 года

Экономика
SberCIB: курс доллара в базовом сценарии составит 67 рублей в конце 2022 года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 декабря. Базовый сценарий аналитиков SberCIB предполагает, что к концу 2022 года нацвалюта США будет стоить 67 рублей. Такие данные содержатся в прогнозе старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

Согласно пессимистичному сценарию, курс российской валюты к доллару окажется на уровне 73 единиц.

В оба сценария, и в базовый, и в пессимистичный, эксперты закладывают повышение ставки ЦБ в начале 2022 года. Согласно базовому, в первом квартале она достигнет 9% годовых, но к концу года опустится до 8,25%. Что касается второго варианта прогноза, ключевая ставка составит 9,25%.

Согласно предварительной оценке, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) возрос за январь-ноябрь текущего года на 8,3%. Соответствующие данные представил Банк России.

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доллар валюта курс рубля
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