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Нобелевскую премию мира 2021 года вручили журналистам Муратову и Ресса

Общество
Нобелевскую премию мира 2021 года вручили журналистам Муратову и Ресса
wikipedia.org  /  GNU Free Documentation License

Осло, 10 декабря. Журналистам Дмитрию Муратову и Марии Ресса вручили Нобелевскую премию мира 2021 года в ратуше Осло. Трансляция ведется на сайте премии.

Награду вручил председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. В октябре комитет объявил Муратова и Ресса лауреатами за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

Журналистка Мария Ресса использует свободу выражения мнения для разоблачения злоупотребления властью, применения насилия и растущего авторитаризма в своей родной стране, на Филиппинах.

Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России, считают в комитете. Однако расследование Федерального агентства новостей выявило многомиллионные траты главреда «Новой газеты» и дорогостоящую недвижимость от «заказух», которая оформлена на членов его семьи. Корреспонденты ФАН в расследовании продемонстрировали, что «журналистская этика» Муратова отходит на второй план, когда речь идет о лично обогащении.

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