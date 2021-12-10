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На минувшей неделе в регионах России внедряли новые разработки и запускали спутники
Общество
На минувшей неделе в регионах России внедряли новые разработки и запускали спутники
Pr Scr twitter.com  / 

Москва, 10 декабря. Эксперты издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за неделю с 3 по 10 декабря.

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» была запущена 5 декабря 2021 года, она вывела на орбиту два навигационных космических аппарата Galileo. Это стало возможным благодаря двигателям, разработанным в НПО «Энергомаш».

Специалисты петербургского «Сарапульского радиозавода» разработали волоконно-оптический сенсор для определения химического состава вещества. Теперь можно в режиме онлайн определять состав жидкостей, газов, порошков и поверхностей. Разработка будет использоваться в нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, медицинской и пищевой промышленности.

В Челябинском федеральном центре кардиохирургии начали использовать новую технологию по предотвращению проникновения в сердце тромбов. Это устройство крепится к стенкам ушка левого предсердия и защищает сердце от тромбов.

Крупнейший в стране лососевый рыбоводный завод строится в Вологодской области. Комплекс сможет перерабатывать до 2,5 тысячи тонн атлантического лосося, он будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Компания «Велес-Снек» ввела в эксплуатацию в Приморском крае завод по производству свежемороженой рыбы. Ассортимент предприятия насчитывает до 20 наименований выпускаемой продукции. В течение следующих трех лет планируется довести выпуск готовой продукции до 100 тонн в сутки.

Вторую производственную линию открывает Калининградский комплекс по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы. Теперь выпуск готовой продукции увеличится на 36 тысяч тонн в год.

В Подмосковье ввели в строй пятую очередь крупнейшего в регионе тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. Теперь мощность тепличного комплекса превысит 6 тыс. тонн овощей и ягод в год.

Частный фермер в Ставропольском крае открыл уникальную мини-ферму по выращиванию перепелов, нубийских коз и кур китайской породы Ухейилюй. Ферма продает козье молоко, куриные и перепелиные яйца и цыплят. В планах — выращивание перепелок мясной породы.

В Башкирии пчеловод благодаря гранту «Агростартап» в 3 млн рублей в два раза увеличил свою пасеку, оборудовав еще 150 новых ульев и 50 колод для развития бортничества, в хозяйстве появились новое оборудование для откачки меда и автомобиль УАЗ.

К весеннему севу активно готовятся томские аграрии. Они уже закупили свыше 6 тыс. тонн минеральных удобрений, на поля региона вывезено около 95 тысяч тонн органических удобрений.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений регионов России, который подготовили эксперты издания «Капитал страны». Они рассказали о свершениях российских регионов за неделю с 26 ноября по 3 декабря.

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